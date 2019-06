Raptors vencen a diezmados Warriors pese a histórico Curry y lideran Final de NBA

Los Toronto Raptors pasaron por encima este miércoles 123-109 de unos diezmados Golden State Warriors, que no pudieron contar con Kevin Durant, Klay Thompson ni Kevon Looney por lesión y acabaron sucumbiendo en el tercer encuentro de la Final de la NBA a pesar de los 47 puntos del base Stephen Curry, que registró su mejor marca anotadora en los playoffs.



Los Raptors, que dominaron la contienda de principio a fin gracias al juego coral y 30 puntos del alero Kawhi Leonard, recuperaron así el factor cancha tras perder el anterior juego en Toronto y se adelantaron 2-1 en la serie.



Los vigentes campeones no pudieron remontar la losa de las bajas de dos de sus tres mayores talentos ofensivos y Curry no fue suficiente para dejar la victoria en casa.



El alero camerunés Pascal Siakam y el escolta Danny Green aportaron otros 18 tantos cada uno por Toronto.



Golden State anunció segundos antes del comienzo del encuentro que Thompson no sería de la partida por una lesión en sus isquiotibiales. Sin el escolta ni el alero Durant, mejor Jugador de las últimas dos finales y máximo anotador de promedio en los actuales playoffs, los campeones presentaban un récord nada halagüeño de 3-5 durante la campaña.



Así, toda la responsabilidad debía recaer en Curry, el ala-pívot Draymond Green y el poste DeMarcus Cousins, que venía de dejar muestras de su inmenso talento en el segundo juego, secando al español Marc Gasol en defensa y sumando en ataque tras regresar de una baja prolongada desde mediados de abril.



El primero firmó uno de los mejores partidos de su carrera. Cousins solo disputó 19 minutos, anotó cuatro puntos con 1/7 en el tiro y los Warriors fueron 12 tantos peores con él sobre la pista. Green aportó 17 unidades.







Con Curry demasiado solo, los Raptors aprovecharon desde el comienzo la oportunidad única que se les había presentado, con un arranque de 15-7 y una renta inicial de ocho que, aunque se estiró de principio a fin, nunca llegó a peligrar.



Curry anotaba, reboteaba, asistía y dejaba jugadas solo al alcance su talento pero no era suficiente para presentar batalla a un cuadro que, en la primera Final de su historia, quiere seguir soñando despierto.



El base acabó los primeros 12 minutos con 17 puntos, seis capturas y tres pases decisivos pero los Warriors caían 36-29. 24 de los 29 habían llegado gracias a él y la tendencia era aún mayor al descanso, con Toronto ocho arriba (60-52) y Curry contribuyendo con un máximo de carrera de 25 puntos al descanso en la última instancia.



- Unos Raptors voraces -



Todos en los canadienses aportaban su granito de arena en los dos lados de la pista y se sentían cómodos a pesar de un errático Leonard al principio, con nueve unidades y 2/7 en el lanzamiento.



Gasol le ganaba la partida a los interiores rivales, olvidando su decepcionante segundo encuentro y acabando con 17 puntos en 26 minutos, con un +14 sobre la pista.



Los Raptors dominaban el choque, castigando la ausencia de Thompson también en defensa, y un estelar Green ampliaba la renta hasta una máxima de 17 con varios triples en el tercer periodo, neutralizando cada acción de Curry y convirtiéndose de nuevo en el factor sorpresa de la Final... luego de haberlo hecho ya con los San Antonio Spurs en el pasado.



Los Warriors rebajaron su desventaja por debajo de los 10 puntos en el último cuarto, Curry certificó la mejor noche de su carrera en los playoffs en la faceta anotadora, el hispano-congoleño Serge Ibaka recordó a aquella fuerza capaz de poner un cerrojo a su aro con seis tapones, y los Raptors se apuntaron un triunfo que puede ser capital en sus aspiraciones... sobre todo si Durant y Thompson siguen siendo baja el próximo encuentro.



El cuarto partido se disputará el viernes, de nuevo en el Oracle Arena de Oakland.