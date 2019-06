Hieren de bala a David "Big Papi" Ortiz en un bar de Santo Domingo

David Ortiz, ex beisbolista dominicano, más conocido como "Big Papi", recibió un disparo en un centro de diversiones en su natal República Dominicana,dijo este domingo el padre del jugador a ESPN Digital.

"Me llamaron para decirme que David está herido y que lo llevaron a un centro médico, pero no me dijeron como está ni a donde lo trasladaron exactamente", dijo Leo Ortiz por teléfono desde República Dominicana.



Según ESPN una persona que estaba en el lugar dijo que "Big Papi" fue herido por un hombre, que se encuentra detenido, mientras estaba en el club "Dial" de la zona oriental de la capital dominicana y fue trasladado a la clínica Corazones Unidos en el centro de la ciudad.



El ex jugador, que se desempeña como asesor especial de los campeones Medias Rojas de Boston desde que se retiró como jugador después de la campaña del 2016, se encuentra en República Dominicana en varias actividades personales y de negocios.



Ortiz, de 43 años, terminó su carrera con .286 de promedio con 541 jonrones, 632 dobles y 1.786 carreras impulsadas durante una carrera de 20 años, mayormente con Boston.



El ex toletero de las Mayores fue selecciondo a 10 Juegos de Estrellas, ganó el Derby de Jonrones del 2010 y guarda tres anillos de Series Mundiales con los Medias Rojas (2004, 2007 y 2013).