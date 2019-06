Stephen Curry: “La lesión de Thompson nos perjudicó, aunque admito mi fallo”

Stephen Curry vivió su peor noche como profesional con los Warriors de Golden State, que perdieron el sexto partido de las Finales de la NBA por 110-114 y cedieron el título de campeones a los Raptors de Toronto, en un encuentro en el que el base falló a ocho segundos del final el triple que podría haberle dado la victoria a su equipo.



"La realidad es que no hemos tenido suerte con las lesiones, la última de Klay (Thompson), cuando mejor jugábamos como equipo nos perjudicó enormemente", declaró Curry al concluir el partido, el último que se jugó en el Oracle Arena de Oakland, que fue inaugurado en 1966.





"No tuvimos suerte, pero hasta el final contamos con posibilidades de haber conseguido la victoria y forzar el séptimo partido", dijo Curry, que acabó con 21 puntos pero que quedó "señalado" como responsable de la derrota por su error en el triple final.



"Admito que fallé la canasta que pudo ser decisiva, pero a la vez no creo que el haber perdido el título signifique que nuestra trayectoria de cinco años brillantes se haya acabado", señaló Curry. "Lo que hemos logrado ha sido algo excepcional y precisamente por eso vamos a seguir por el buen camino".



Curry, que fue superado en el duelo individual con los bases Kyle Lowry y al reserva Fred VanVleet, que anotaron 26 y 22 puntos, respectivamente, tiene ahora marca de 0-8 en tiros de campo en los playoffs en los últimos 20 segundos de los partidos.





"No me fijo en ese tipo de estadísticas, sí admito que fallé cuando tuve la responsabilidad de hacer el tiro decisivo a canasta, pero eso es lo que sucede en este deporte, a veces entra el balón y otras no", comentó Curry. "Ahora debemos pasar página y sobre todo pensar en la recuperación completa de nuestros compañeros lesionados".



Curry demostró que había encajado bien la derrota al comunicarse de manera divertida con el rapero Drake, fanático número uno de los Raptors, que lo llamó por teléfono mientras abandonaba el legendario campo del Oracle Arena por última vez.



Dando paso a otra etapa de su historia, a partir de la próxima temporada los Warriors jugarán en su nuevo campo construido en San Francisco, el Chase Center.