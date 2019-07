Rafael Nadal supera sin problemas la primera ronda de Wimbledon

El español Rafael Nadal, número dos del mundo y tercer cabeza de serie en Londres, pasó este martes a segunda ronda del torneo de Grand Slam de Wimbledon imponiéndose con facilidad a un jugador japonés surgido de la fase de clasificación.



Ver también: Histórico: Cori Gauff, de 15 años, elimina a Venus Williams de Wimbledon



El tenista mallorquín ganó al nipón Yuichi Sugita por 6-3, 6-1 y 6-3 en la recién renovada cancha número 1 del All England Club.



"Estoy contento con la victoria", afirmó Nadal, de 33 años, que levantó el trofeo de Wimbledon en dos ocasiones, 2008 y 2010, pero en esta temporada no había jugado aún ninguna competición sobre césped, una superficie que no aprecia especialmente.



"Ha sido mi primer partido oficial en hierba desde hace un año y eso siempre es difícil", reconoció, "queda mucho por mejorar".







"Hoy es la primera victoria, tengo la oportunidad de seguir entrenando mañana", para avanzar cada vez con paso más firme, agregó.



Nadal, que antes del inicio del torneo había criticado el particular sistema utilizado en Wimbledon para determinar las cabezas de serie -combinando la clasificación ATP y los resultados en hierba- no quiso volver a entrar en la polémica.



"Estoy aquí para disfrutar de mi deporte, para seguir haciendo lo que me gusta lo mejor posible" y "no voy a entrar en una pelea" aunque "dije lo que dije porque lo pienso".