¡Lo volvió a hacer! Floy Mayweather presume sus millones a través de las redes sociales  

A pesar que Floy Mayweather se encuentra retirado de los cuadriltáteros, aún sigue siendo noticia mundial por su excentridades.En esta ocasión publicó un video y una fotografía en sus redes sociales donde muestra su fortuna.



Floy Mayweather en su perfil de Instragram quiso celebrar a su manera el día (4 de julio) de independencia de Estados Unidos, resaltando que todo lo que ha conseguido lo ha logrado de una manera legal.



"Una vez me dijeron que la persona más ruidosa en la sala es la persona más débil en la sala. Bueno, eso funciona para las personas que están haciendo algo ilegal. Pero en mi caso, estoy feliz de hacer alarde de mi riqueza legal y presumir de ser un hombre negro que vino de la pobreza, venció a todos los pronósticos y no me importa lo que piensen los demás. ¡Feliz por mí independencia! Ahora, ¡que comiencen los fuegos artificiales!", escribió.



En la fotografía y en el vídeo se le ve junto a una mesa llena de billetes de 100 dólares más los que están en el suelo, que hacen la sumatoria de dos millones de dolares en efectivo.



Además el estadounidense muestra varias cadenas con diamantes colgadas en su cuello. También usa un reloj Arnold Schwarzenegger de oro y diamantes.







Para finalizar el exboxeador le envió un mensaje a todos aquellos que lo han criticado por muchos años, concretamente 23.



"Esto es lo que he escuchado durante 23 años… 'Todo lo que hace Mayweather es jactarse de sus autos, sus joyas, sus mansiones, sus damas, su ropa y su dinero'. Y esto es lo que Mayweather dice ahora: 'Estoy feliz de que hayan pasado más de dos décadas odiándome en lugar de crear su propio legado', concluyó.