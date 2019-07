Los Ángeles Clippers sacuden el mercado de la NBA tras fichar a Kawhi Leonard

El MVP de la última temporada de la NBA ya decidió donde jugará la próxima campaña y no será en Toronto Raptors ni tampoco en Los Ángeles Lakers, el alero de 28 años ha fichado por Los Ángeles Clippers.



Ver también: El bonito mensaje de la novia de Mauricio Dubón luego de debutar en las Grandes Ligas



Según ESPN, Kawhi Leonard firmará contrato por las siguiente cuatro temporadas y percibirá un total de 142 millones dólares, siendo esa la cantidad máxima que los Clippers podían ofrecer.



Además de la contratación del alero, Los Clippers también se hicieron de los servicios de otro basquetbolista de primer nivel como Paul George tras llegar a un acuerdo de traspaso con los Oklahoma City Thunder.



Con este traspaso Leonard se ha convertido en un fichaje único en la historia de la NBA, ya que después de conseguir las finales y el MVP decide cambiar de equipo. Esto no pasaba desde que Michael Jordan lo hizo en 1993 y 1998 cuando tampoco siguió en Chicago Bulls tras ganar el MVP y los campeonatos.







Pero Kawhi no será el único jugador que saldrá del campeón Toronto Raptors. Danny Green anunció a través de su cuenta de instagram que jugará en Los Ángeles Lakers junto a LeBron James las siguientes dos temporadas.



Con Leonard, Greorge y la retención de Patrick Beverly, considerados excelentes defensores y además buenos anotadores, los Clippers se convierten en un serio candidato a ganar el título en la Conferencia Oeste.