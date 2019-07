Fallece el legendario boxeador Pernell Whitaker en accidente de tránsito

Pernell Whitaker, ex medallista de oro olímpico y campeón mundial de boxeo en cuatro categorías distintas, falleció luego de un accidente de tráfico en Virginia, confirmó la policía el lunes.



El ex pugilista de de 55 años, apodado 'Sweet Pea' murió luego de ser atropellada por un vehículo en una intersección en Virginia Beach el domingo, dijo la policía en un comunicado.



"Cuando los agentes llegaron a la escena, localizaron a un hombre adulto que había sido atropellado por un vehículo", dijo el comunicado. "La víctima falleció en el lugar como consecuencia de sus heridas".



La policía dijo que el conductor del vehículo involucrado en el accidente permaneció en el lugar y estaba colaborando con las investigaciones.



Whitaker fue considerado uno de los boxeadores más talentosos de su generación. Técnicamente habilidoso, disfrutó de una exitosa carrera profesional después de ganar el oro como peso ligero en los Juegos Olímpicos de 1984 en Los Ángeles.



Peleó 46 veces como profesional, ganando 40 combates con 17 nocauts. Sufrió cuatro derrotas, un empate y un no concurso antes de su retiro en 2001.



Ganó títulos mundiales en peso ligero, peso welter ligero, peso welter y peso medio ligero.







Apodado 'Sweet Pea', fue nombrado el mejor boxeador del año por la revista Ring en 1989 y considerado como el mejor boxeador libra por libra del mundo entre principios y mediados de los 90.



En su carrera destaca una polémica batalla con la leyenda mexicana Julio César Chávez en 1993 en San Antonio, Texas. Muchos expertos creían que Whitaker había ganado la pelea, pero esta acabó en empate.



Whitaker, de mentalidad defensiva, también perdería otra dura batalla contra Oscar de la Hoya en 1997, cuando puso en juego su título de peso welter del CMB.



Después de otra derrota ante Félix Trinidad en 1999, Whitaker siguió luchando hasta retirarse finalmente al sufrir otro revés contra Carlos Bojorquez en abril de 2001.