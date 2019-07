El bolichista salvadoreño que no irá a Juegos Panamericanos por un examen universitario

Clasificar a unos Juegos Panamericanos es uno de los mayores sueños que tiene todo atleta en su carrera deportiva, ese era el caso de Alejandro Velásquez que había conseguido su boleto al certamen, pero la vida en el camino le puso otra dirección que le frena la posibilidad de participar en el máximo evento continental.



Y es que el atleta que estudia medicina dentro de un año se graduará como doctor y las fechas de competencia en los Panamericanos coinciden con el examen que debe rendir para aplicar a la plaza de especialidad, ya que de perder esa prueba igualmente se graduaría pero como médico general y no en la especialidad que el quiere aplicar.



Debido a este inconveniente el salvadoreño ha decidido poner en primer lugar sus estudios académicos y dejar a un lado lo deportivo, renunciando así a su sueño Panamericano.



"Estoy en el último año de medicina, en el año social, y para realizar la especialidad médica el examen que se realiza a todos los médicos para aspirar a esto es el 27 de julio, justamente fecha en la que yo me tenía que estar en Lima, compitiendo. El proceso para elegir los médicos residentes, es decir los que estudiarán especialidad, es de un examen de fecha única, y ahí chocan ambas cosas", explicó Velásquez.



Pero a pesar de este dilema Alejandro no se ha quedado de brazos cruzados ya que ha buscado ayuda por parte del Consejo Para la Enseñanza de la Práctica Clínica, que selecciona a los médicos para estas plazas junto al Consejo de la Universidad de El Salvador (UES), pero lastimosamente no pudo encortar respuestas positivas.



Según Velásquez, la explicación que le dieron fue: "Debe haber votación de los tres consejos para ver qué se puede hacer y es un caso que no tiene precedente, no se puede tomar una decisión (rápida) y afectaría la posibilidad de quedar seleccionado al puesto, porque el examen sería diferente”.







Ante un panorama confuso sobre su situación, el atleta tristemente afirmó que le tocó tomar esa decisión para no perder la plaza.



“Y, ante el poco tiempo, decido optar por mi examen en la fecha que corresponde, para no perder posibilidades de adquirir la plaza”.



Pero el salvadoreño no se encuentra solo en este dilema ya que ha sido apoyado por la Federación Salvadoreña de Boliche (Fesabowl) y el Comité Olímpico de El Salvador (COES) con cartas que solicitan cambios en las fechas o alguna solución para poder participar en los Panamericanos, pero no llegaron respuestas positivas por lo que hace unos días tomó la decisión de no asistir a Lima 2019.



Alejandro lamenta que esta situación lo prive de participar en el máximo evento multidisciplinario del continente americano ya que para él era un sueño.



"Para mí, es un evento sumamente importante y una gran oportunidad, pero lamentablemente no se va a poder".



Y añadió: “Me siento un poco frustrado, porque el objetivo se había logrado, que era la clasificación, y se hizo el trabajo de la manera correcta. Lamentablemente, hay que decidir entre una profesión y el deporte. Pero siempre voy a seguir dando lo mejor en la carrera y en el deporte, espero poder tener otra oportunidad”.



El bolichero espera que la vida le brinde una nueva oportunidad ya que él hará todo lo posible para poder clasificar nuevamente a unos Juegos Panamericanos.