Yosselyn Molina: "En los Panamericanos esperamos traer una medalla para Honduras"

Su nombre es Yosselyn Molina, tiene 22 años de edad, nació en Tegucigalpa y su sueño es poder ganar una medalla en los Juegos Panamericanos de Lima, Perú, 2019.



La hondureña que practica Taekwondo consiguió su boleto al máximo evento multidisciplinario que se desarrollará en Lima, el pasado mes de marzo cuando derrotó a su oponente ecuatoriana por 12 a 6 en República Dominicana.



Desde que Yosselyn logró la clasificación a los Panamericanos 2019, comenzó su preparación física y deportiva junto a Keyla Ávila y Miguel Ferrera para llegar en buenas condiciones al certamen.



En el transcurso de la preparación los atletas estuvieron entrenando junto a la selección de Cuba que permaneció en el país las primeras semanas del mes de julio.



Yosselyn viajará junto a la delegación de Taekwondo a Perú el miércoles 24 de julio y ahí conocerá a su rival.



"Aún no tengo claro quien podría ser mi contrincante ya que el congresillo (sorteo) será en Lima el 26 de julio".



La hondureña siente que a este certamen va en excelentes condiciones y por eso tiene la esperanza de poder conseguir una presea en los Panamericanos.



"Iré a dar lo mejor para Honduras, existe la posibilidad de ganar una medalla y esperamos traerla para el país".



Lima 2019 no serán los primeros Juegos Panamericanos de Molina ya que su primer ciclo olímpico fue en Toronto 2015.







Algunos logros en su carrera deportiva.



1- Medalla de oro en Managua 2016.



2- Tres años consecutivos ganó la presea de oro en los Juegos Estudiantiles.



3- Chapa de plata en los Juegos de 2013 en Costa Rica.



4- Medalla de bronce en el Open Panamericano de Taekwondo.



5- Dos veces campeona en Juegos Estudiantiles del Caribe.