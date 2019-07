Honduras se corona campeón en el Centroamericano Sub-20 de Voleibol Femenino

La selección femenina Sub-20 de Voleibol de Honduras se coronó campeona del XVIII Centroamericano que se disputó en el gimnasio de la Villa Olímpica en Tegucigalpa.

Las catrachas arrancaron su participación venciendo 3 sets a 0 a Nicaragua ( 25-19, 25-15 y 25-16).

Luego se impusieron 3-2 ante Costa Rica. Continuaron su racha venciendo a El Salvador (3-1) y Guatemala (3-0).

La Bicolor fue primera, Guatemala terminó segunda. El Salvador tercera. Le siguieron Costa Rica (cuarta), Belice (quinta) y Nicaragua fue última.

Nathaly Pérez fue galardonada como la jugadora más valiosa del torneo con cuatro premios: Best Scorer, Best Spiker, Best Server y Best Receiver.

Laura Cortez de Guatemala fue segunda Best Spiker y Lakysha Thompson de Costa Rica fue Best Blocker.

Los premios entregados fueron

Best Scorer: Nathaly Pérez HON

Best Spiker 1st: Nathaly Pérez HON

Best Spiker 2nd: Laura Cortez GUA

Best Blocker 1st: Lakysha Thompson CRC

Best Blocker 2nd: Masiel Brenes NCA

Best Setter: Isabella Rosa HON

Best Opposite: Ana Victoria Rojas CRC

Best Server: Nathaly Pérez HON

Best Libero: Andrea Zuñiga HON

Best Digger: Ana Victoria Granados GUA

Best Receiver: Nathaly Pérez HON