La historia de Yosselyn Molina: Madrugadas, viaje en bus de casi dos horas y futura abogada

Tiene 22 años de edad, en Lima, Perú va a disputar sus segundos Juegos Panamericanos y estuvo en la etapa de clasificación para las pasadas olimpiadas de Río 2016.

Su nombre es Yosselyn Molina y es una de los representantes que tendrá Honduras en Lima en la disciplina de Taekwondo.

Yosselyn es un ejemplo a seguir en su carrera como deportista. Nos contó que en su infancia sufrió de varias burlas por el deporte que eligió.

“Mi niñez fue normal, mi mamá es una mujer muy trabajadora, nosotros vivimos en la salida al sur, es muy largo, es un sacrificio levantarse a las 4:00 de la mañana y luego ir a la universidad y después venir a entrenar. Mi entrenamiento empezó a la edad de seis años, mi papá fue quien me metió en el deporte”, comenzó con su relato.

Resultó curioso el gran sacrificio que hace Yosselyn para poder hacer lo que más le apasiona. Le ha tocado viajar en bus desde su casa.

“Si es en transporte público me tardo una hora y media (de su casa a la Villa Olímpica), entreno a las 8:00 de la mañana y a las 4:00 pm. Estudio la carrera de Derecho”, así es la dura rutina que lleva la hondureña.

“Mi niñez fue algo complicada porque normalmente es muy extraño que una niña practique un deporte de contacto y que sea rudo, entonces mis compañeros me molestaban, mi papá siempre me decía ‘advertiles dos veces y a la tercera les pegas’. Me peleaba con mis compañeros varones, me peleaba varias veces por lo mismo, me molestaban, me ofendían o me decían cosas, pero eso me ayudó a poder ser lo que soy ahora. Es muy satisfactorio para mí”, expresó.

Yosselyn empezó a dar de qué hablar en el Taekwondo a la edad de 13 años. Desde entonces su crecimiento ha sido espectacular y no se detiene.

¿Cómo llega a estos Panamericanos? Así respondió: "Algunos deportes no tenemos preparación y otros sí, pero esto no nos impide, las ganas y el deseo es lo que impulsan a todo atleta a dar lo mejor de si mismo. Esperamos poder traer medallas en Lima, Perú. En los últimos Panamericanos el único que pudo traer medalla fue Kevin Mejía y ahora esperamos poder sumar más, hemos entrenado mucho y hemos mejorado”.

Yosselyn viaja este miércoles rumbo a Perú junto a los otros dos atletas catrachos de Taekwondo, nos referimos a Keyla Ávila y Miguel Ferrera.