Juegos de la Juventud: Fútbol conocerá mañana sus campeones

La emoción y la adrenalina que se han vivido en el desarrollo de los Juegos de la Juventud llegan a fin este sábado con duelos claves de gran final.



Las acciones de las finales se ponen en marcha con la disciplina de fútbol 11, donde a las 9:00 am se miden en la rama femenina: Villas de las Niñas vs Macris School. Luego a las 10:30 en varones: Macris School se medirá ante San José Del Carmen.



Luego el turno pasará para los amantes del baloncesto. A las 10:00 am Villas de las Niñas recibe a la Escuela Americana en la rama femenina. Una hora más tarde, International School se enfrentará Del Campo School en masculino.





Por su parte, en horas de la tarde la actividad continúa con el voleibol, donde a partir de la 1:00 pm hay duelo de varones y en femenino lo hará Macris School ante Escuela Evangélica Vida Abundante a las 2:00 pm.



Las acciones finalizan con el las finales en fútbol 7, donde a partir de las 2:00 pm Arcoiris se enfrenta a Villas de las Niñas en femenino y a las 2:45 en masculino: Instituto María Auxiliadora lo hará contra Aldebarán.



El cierre con broche de oro de la clausura de los Juegos de la Juventud 2019 está establecido para iniciar a partir de las 4:00 de la tarde, donde se hará reconocimiento a todos los campeones en las categorías.