¡102 puntos en dos juegos! El inicio gris de Miami Dolphins con Brian Flores

La crítica en Miami se centra un personaje en estas primeras dos semanas de la NFL: el entrenador en jefe de origen hondureño Brian Flores.

“Entramos, hacemos las correcciones y seguimos adelante. No ponemos excusas, no señalamos con el dedo", dijo en su última rueda de prensa Flores tras caer con su ex equipo New England Patriots.

Y es que los dos descalabros de los suyos esta campaña, ante los actuales campeones 43-0 y en el estreno frente a Baltimore Ravens 59-10, tienen en el 'ojo del huracán' al timonel.

Ambas caídas aparatosas fueron en casa. Este equipo no pesa hace tiempos ni siquiera en su feudo.

Eso hace que la labor del ex asistente del mítico Bill Belichick, quien lo castigó, hace unos días, sea más complicada en la búsqueda de formar un equipo competitivo.

Pese a que mucha gente cuestiona las decisiones de la junta directiva comandada por Stephen Ross y la poca experiencia de Flores como titular de un banquillo, hay un sector que espera le tengan paciencia y puede desplegar un proyecto refrescante en Florida.

En las redes sociales tampoco se ha hecho esperar la reacción enérgica de la gente, siendo "desmantelamiento" de la plantilla y "payaso" del dueño Ross los calificativos preferidos por aficionados molestos tras la reciente humillación ante Pats.

Pero más allá de los cuestionamientos, la realidad invita a creer que la dirección deportiva del equipo sureño tenía en cuenta estas dificultades y respaldará el proyecto del hijo de catrachos oriundos del departamento de Colón.

Este domingo, a las 11:00 de la mañana (hora hondureña), Brian Flores y sus Delfines buscarán salir del oscuro momento ante unos encendidos Dallas Cowboys que marchan con récord de 2-0 en este arranque de temporada. ¡Todo lo contrario!