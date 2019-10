Lamar Odom revela la forma en que abandonó a Taraji P. Henson por Khloé Kardashian

El ex basquetbolista de la NBA, Lamar Odom, puede volver a tener una nueva mujer en su vida, pero todavía lamenta su pasado y ha revelado la fea forma en la que abandonó a su ex pareja Taraji P. Henson por Khloé Kardashian.

En un nuevo clip del próximo episodio de Odom de "Sin censura" de TVOne, el ex jugador de la NBA decidió recordar su relación con la actriz nominada al Oscar, Taraji P. Henson, y la decisión "inmadura" que tomó de dejarla para meterse con Khloé. Kardashian con quien se casó apenas un mes después de salir con ella.

LA CONFESIÓN DE ODOM SOBRE SU ADICCIÓN AL SEXO

"Desearía haber hecho cosas diferentes con ella", confesó Odom. "Era un poco mayor que yo, pero aprendí mucho de ella porque esa era la relación más importante que tuve con una mujer negra cuando era adulta".

"Solía ​​llevar su foto conmigo en el camino. Nadie lo sabe, excepto los tipos que jugaron conmigo. Ella me dio la inspiración. Una mujer negra trabajando así ... eso es tan bueno con su oficio como yo en mi oficio ".

Odom recordó un juego contra los Cleveland Cavaliers, donde jugó excepcionalmente bien gracias a Henson.

“Recuerdo que estábamos en un viaje largo por carretera y estábamos jugando con Cleveland. Y me fui con ellos, pero parte de la inspiración de volver a Los Ángeles fue por ella, fue una de las razones por las que les pateé el trasero esa noche. Recuerdo cómo me sentía durante ese juego y después de ese juego. Ella me inspiró ".

Por mucho que se preocupara por Taraji P. Henson, Odom ciertamente terminó las cosas debido al creciente interés en Khloe Kardashian. En retrospectiva, él sabe que no manejó bien la ruptura.

"Las cosas terminaron con Taraji por ser un inmaduro, no sabía cómo decirle que me estaba enamorando de otra mujer llamada Khloe Kardashian", con quien se casó apenas un mes después de salir con ella y se separaron en 2013 finalizando su divorcio en 2016-

Odom actualmente está saliendo con la entrenadora personal Sabrina Parr.

El episodio de Odom de los aires "Sin censura" de TVOne el domingo 27 de octubre a las 9 pm.