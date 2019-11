El "Escorpión" Ruiz revela el odio hacia su padre y explica por qué lo ha perdonado

Una historia de amor, quebranto y dolor. Para muchos ahora es conocido el nombre y recorrido del boxeador hondureño, Josec "Escorpión" Ruiz, pero poco se sabía de lo más íntimo de su pasado en cuanto a su relación con su padre, una vida personal que ocultaba bajo los pulsantes latidos de su corazón que trascienden cada vez que se sube al cuadrilátero.

Josec "Escorpión" Ruiz, decidió revelar en una carta el odio que ha sentido sobre su padre y el hecho de decidir perdonarlo después de mucho tiempo de abandono.

"Hablar de mi padre es mas difícil, y si, está vivo y anda por ahí, no tengo idea y realmente ni me importa, lo odie hasta el día que tomé en serio ser padre, y quizás debí odiarlo más porque a pesar de haber sido padre a corta edad, nunca se me ocurrió abandonar a mis hijas, al contrario sentí que mis fuerzas se renovaban al pensar en ellas", inicia comentando entre sus párrafos que inundó las redes sociales.

Desde hace un tiempo atrás la madre de Josec falleció y su padre se ausentó. Se trasladó a Tegucigalpa en un nuevo sueño para convertirse en boxeador, llegó alto a nivel latinoamericano, ahora entre altos y bajos ha vuelto en los Estados Unidos con más fuerza.

Sin embargo, antes de marcharse a las tierras del "Tío Sam", en una entrevista que realizó DIEZ, volvió a comparecer con él, se vieron las caras y convivieron después de 14 años, pero nunca lo perdonó completamente hasta ahora.

Josec junto a su familia en la Villa Olímpica

En medio de todo ello asegura que "perdonarlo y perdonarme fue una decisión que tomé por miedo" puesto que lo hizo más por miedo a que sus hijas un día lleguen a pasar por lo mismo, aunque admite que intentó recuperarlo.

"Me aterraba que mis hijas un día llegaran a verme como yo lo veo a él, los últimos recuerdos que tuve de el no fueron buenos, pero quería intentar tener una buena relación con él, solo pensé que todos cometemos errores y cualquiera puede tener una segunda oportunidad".

Y agregó: "Seré padre de estas dos niñas de la mejor manera y haré lo mejor por ellas, ya no guardo odio, ni rencor, eso es una carga muy pesada por alguien que por sus propios méritos se convirtió en nada, el tiempo que pasó no fue en vano, sé que tengo un padre, pero no es alguien a quien llamaría a pedir un consejo, felicitar en un cumpleaños, a preguntar qué tal su día, o felicitar un Día del Padre.

Escorpión abraza a su padre durante su reencuentro.

Sí, eso último... que aquel niño oriundo de la comunidad de garífuna de Nueva Armenia nunca vivió o contempló, pero que hoy en memoria de su mal ejemplo espera cambiar la historia con sus pequeñas retoñas.

"Jamás inculcaré odio en mis hijas, ellas sabrán que tienen un abuelo, pero yo, ya no tengo un padre, no lo tuve, no lo tengo, y ahora no me hace falta tenerlo, pero siempre le pido a Dios por su vida, lo proteja y lo Bendiga, Él a sido mi mayor influencia, pues su ausencia me hizo un hombre de bien y espero siga presente toda mi vida porque quiero seguir siendo un buen hombre, un buen PADRE", redactó Josec Ruiz.