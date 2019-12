Dhany Reyes, el hombre que hizo que Teofimo López representara a Honduras

Dhany Reyes, presidente Federacion Hondureña De Boxeo Amateur, es el hombre que hizo posible que Teófimo López peleara para Honduras en Rio 2016 y relata lo que en su momento habló con el joven boxeador.

Reyes estuvo el fin de semana anterior en Nueva York viendo cómo López se coronaba campeón mundial en peso ligero después de noquear en el segundo asalto al ghanés Richard Commey.

¿Cómo vive este momento el hombre que trajo a Teófimo López a representar a Honduras después de verlo coronarse campeón del mundo de la FIB?

Al ser parte del equipo y vivir de cerca cada momento y al ingresar a la arena con ellos fue algo espectacular que no se tienen palabras para expresar, ya que no fui parte de una pelea cualquiera, fui parte del equipo para disfrutar el título mundial y tener ese titulo en mis manos fue algo sorprendente por tanto esfuerzo y trabajo.

Después de tantas criticas y envidias al hecho que Teófimo no nació en Honduras pero que al final pudo representar a Honduras en Rio 2016, ¿cuál es el sentir al ver que ese trabajo hoy da frutos?

Recuerdo que tuve muchos enemigos ya que tenían miedo de que él (Teo) lograra ganar la primera medalla olímpica para Honduras en Rio de Janeiro 2016 y siempre declararon que no era hondureño para poner a las personas en contra, pero eso no me importo ya que sabia que Teófimo López sería la primera medalla olímpica de Honduras, claro, si no se daba la corrupción en ese evento.

Recuerdo que después que nos robaron la pelea al siguiente día las personas del mismo gimnasio que tenían miedo de que él lograra algo grande, me tenían la portada de esa pelea en Rio. Se burlaron de mi por Teófimo, pero nunca me importó ya que desde que se dio el robo sabíamos que sería campeón del mundo aunque nos volvieran a llamar locos y se burlaran de nuevo.

Hoy me siento orgulloso y super feliz de saber que se lograron las metas y objetivos sabiendo que todo se puede hacer con disciplina y no darse por vencido.

Don Teófimo lo dijo y creyó siempre en su hijo, ¿cómo lo vive la familia López en el seno de la familia?

Hoy que los veo me sorprenden ya que viven su vida normal y ¿sabe por qué? Bueno, sabían que serían campeones y tienen un título que no les llegó por sorpresa, tanto madre y padre siempre le inculcaron a Teófimo hijo que sería campeón del mundo.

¿Qué se viene para Teófimo y para Honduras, ¿hay binomio para rato?

Para Teófimo se viene lo mas grande, una pelea contra Lomachenko la cual es muy esperada para el 2020 donde podrá unificar todos los cinturones y podrá avanzar a otras categorías para seguir sumando títulos mundiales.

Para Honduras se vienen mas alegrías en este deporte de caballeros para que nuestros jóvenes tengan a quien seguir y querer ser como nuestro campeón y claro que hay binomio es un equipo fuerte y entregado para obtener lo que deseen.

¿Nos puede contar del antes y después de la pelea contra Commey con usted de cerca?

En el hotel todos muy concentrados, habitaciones separadas. Ya era la hora cero y cuando salimos la temperatura era muy fría, un Madison Square Garden con las puertas abiertas hasta el cielo para dejar entrar todos los espectadores que deseaban ver al nuevo campeón mundial, ya en los camerinos Teófimo padre le siguió dando instrucciones para contrarrestar los ataques del enemigo, se le vendaron las manos y él escuchaba música relajado, sabía que era su noche y cuando salimos a la arena su mirada era como la de un lobo que sabía como atacar a la presa.

Fue una noche para jamás olvidar.