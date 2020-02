Honduras debuta en casa con derrota ante Argentina en el Panamericano de Béisbol

Honduras hizo su debut en el Panamericano de Béisbol Sub23 que se juega en la capital hondureña. Mal inicio al caer 7-6 frente a la Argentina que sin hacer mucho, se lleva la primera victoria en el clasificatorio para el Mundial de la categoría que se celebrará en México.

Muy temprano Honduras nos dejó saber que sería una noche larga y sufrida. Los nervios del equipo no se asentaron sino hasta el final del partido y los errores puntuales y un pitcheo liviano, pasarían una dura factura para una novena que jamás bajó los brazos y metió en problemas a los gauchos desde la tercera a la quinta entrada. Antes y después de apagó su bateo que fue lo mas destacado del juego de hoy.

Buen inicio del pitcheo del fichado por los Mets, William Valencia manejando bien los primeros bateadores de Argentina. Sin embargo un error del campocorto en la segunda entrada con dos outs en el inning, permitieron la primera carrera de forma sucia que comenzó a desbalancear el juego del lado sudamericano. Honduras aún no reventaba en el bateo y mantenía sin rayitas las primeras dos entradas.

El descontrol de esa primera carrera se trasladó al sólido hasta ese momento, pitcheo de Valencia. Tres hits en esa tercera entrada mandaron el juego a un 3-0 que parecía complicado cuando en la cuarta entrada y con dos outs la Argentina sumo una raya mas y poner 4-0 el juego.

La Bicolor cambió de pitcher y envió a Edgardo Matute para mejorar y de entrada cerró el cuarto inning con un "chocolate". Al cierre de esta entrada la Selección comenzó a pararse mejor en el diamante "ChoChi" Sosa y a través de Cockborn poner la primera carrera. Honduras se metió de lleno en el partido y a través de sendos batazos logró anotar tres veces mas para cerrar el cuarto inning con empate a cuatro carreras por lado.

Contrario a lo pensado, el pitcher del sistema universitario de los Estados Unidos permitió cuatro hits que permitieron tres carreras mas y Argentina se fue arriba 7-4 en la quinta entrada. La Bicolor nuevamente a remar contra la corriente.

Al cierre de esa misma quinta entrada los catrachos anotaron dos carreras mas y muy cerca de lograr la igualada. 7-6 que ponía el juego de infarto.

Hasta allí llegó la dinámica de ambas novenas. Se anularían desde el montículo. Por Honduras cerraron sin permitir anotaciones los pitchers relevistas Roberto Velásquez y Héctor Fernández y el bateo se apagó para que los pocos aficionados que llegaron a ver el juego, se quedaran con las ganas de ver una remontada hondureña.

OTROS RESULTADOS

Las selecciones de Cuba, Colombia ganaron este viernes en Tegucigalpa su primer juego en el inicio del grupo B del Campeonato Panamericano de Béisbol Sub-23, clasificatorio para el Mundial de la categoría que se celebrará en México, venciendo a Panamá y Guatemala, respectivamente.

La competición regional, que se disputa en paralelo con el grupo A, que juega en Managua, Nicaragua, inició con el partido entre Colombia y Guatemala, con un claro dominio de los sudamericanos, que se impusieron por cuatro carreras a cero.