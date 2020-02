La importancia y los beneficios del hielo en lesiones

Para los terapeutas el hielo se ha convertido en una herramienta indispensable, debido a que el hielo favorece incluso a lesiones agudas que se presentan en los deportistas, la explicación es que cuando se aplica frío se produce una sedación de los receptores musculares, por lo que permite más estiramiento del músculo.

Cuando se aplica el hielo en la lesión los capilares se encogen por la acción del frío haciendo que pase menos sangre deshaciendo todo aquello que produce inflamación y adormeciendo levemente. El hielo es capaz de aliviar una lesión pero sí su manera de aplicación no es la correcta podría quemar la piel.

Beneficios del hielo en lesiones en deportistas

En las lesiones el hielo es fundamental y ayuda disminuyendo el dolor, la inflamación, la hinchazón y los calambres musculares, si la lesión no se presenta al instante es mejor utilizar la terapia del hielo para que este la prevenga.



A falta de hielo el aire frío atribuye de la misma manera en lesiones.





¿Por qué el hielo ayuda a desinflamar?

Cuando se sufre alguna lesión o golpe muy fuerte que inflame la primera recomendación es aplicar hielo. Esto se debe a que cuando se enfría una lesión las células cercanas a la zona afectada requieren menos oxígeno, lo que automáticamente hace que la inflamación disminuya notoriamente. Sin embargo es muy importante saber cual es la forma adecuada de su uso para la aplicación.

Uso del hielo en lesiones

Los mejores métodos para la aplicación de la terapia de hielo son: las bolsas de hielo, baño de hielo/piscina de hidromasaje (que usualmente son el método que utilizan los jugadores de fútbol), masajes de hielo entre otros, siendo estos los más utilizados y recomendables.

Bolsas de hielo

Son la mejor opción para colocar en áreas más grandes de dolor, inflamación y espasmos, como en las rodillas inflamadas, moretones en los músculos, tensión muscular, tendinitis en los hombros o espasmos en el cuello o espalda.

El baño de hielo o hidromasajes

Este método se emplea para reducir la inflamación en las articulaciones periféricas, como ser la luxación del tobillo, de la muñeca o periostitis severa, así como para la relajación de los músculos.

Los masajes con hielo

Son empleados cuando la lesión está bien localizada y la inflamación es superficial, por ejemplo, tendinitis en la mano, muñeca o codo, quistes en los ganglios o irritación.

Pese a que el hielo es favorable en las lesiones no se debe utilizar todo el tiempo, este no es recomendable usarlo cuando un jugador en el caso del fútbol tiene algún problema vascular, como la mala circulación, lesiones en los vasos sanguíneos, coágulos, entre otros. También no es favorable colocar el hielo cuando compromete a la piel, con alguna herida abierta o aún no cicatrizada.

La terapia de hielo se debe utilizar durante tiempos prolongados, así como de dos a tres veces al día, la duración varía según la técnica; usualmente es de 20 a 30 minutos por sesión. El hielo siempre puede ser útil después del tratamiento, siempre que haya dolor.

Crioterapia término científico

La terapia de hielo conocida popularmente tiene un nombre científico llamado crioterapia, cabe destacar que esta no únicamente la puede utilizar deportistas, sino que, cualquier persona al sufrir algún percance de este tipo, puede utilizar la crioterapia de manera fácil y cómoda. Sólo es necesario aplicar agua fría, una bolsa de hielo, un paño húmedo, un gel o un spray de frío sobre la zona dañada.