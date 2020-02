Deportistas con grandes historias de motivación

En el mundo del deporte si un atleta sufre una desmotivación grande la mayoría de estos optan por dejar de practicarlo, sin embargo algunos lo ven como un motivo más para hacerlo, es el caso de estos deportistas que sin medir que tan grande fue su situación no desistieron y hoy por hoy cuentan con una historia de inspiración que ayuda como motivación hacia las demás personas.

Bethany Hamilton, Surfista

Es una surfista originaria de Hawaii que comenzó en este deporte desde los 7 años, pensar que seis años después le marcaría su vida, a los 13 años un tiburón le arrancó su brazo izquierdo. Pese a este gran accidente Bethany tuvo una mentalidad ganadora y no se rindió. Después de su recuperación pasaron tan solo días y volvió a las olas.

Hoy en día se encuentra dentro de las 50 mejores surfistas del mundo, ganó el primer premio de los campeonatos nacionales NSSA, a pesar que tuvo momentos de frustración a poder adaptarse a su discapacidad.

Su historia de inspiración les a servido como motivación a niñas que han sufrido una amputación, esto a través de la fundación que creó llamada, Friends of Bethany (amigos de Bethany). Su historia cautivó tanto que se creó una película llamada Soul Surfer inspirada en ella.



Bethany es una deportista experta en las olas.

Kieran Behan, gimnasta

A este deportista apasionado de la gimnasia desde pequeño, a la edad de 10 años los médicos le dijeron que jamás volvería a caminar, tras haberle quitado un cáncer en el músculo estuvo 15 meses en una silla de ruedas hasta volver a la gimnasia, dos años después de haber vuelto resbaló por la barra alta sufriendo un golpe en la cabeza, perjudicando su cerebro.

Fueron tres años los que le costó a Kieran volver a entrenar su cerebro, para después sufrir lesiones y una de las más grande en su rodilla, para la edad que tenía y todas las situaciones por las que pasó este deportista, cualquier otro hubiera abandonado su sueño como atleta.

Sin embargo,Kieran Behan no lo hizo y años después logró convertirse en campeón mundial de suelo, su perseverancia , esfuerzo y dedicación lo llevan a ser motivación y ejemplo de superación.





LEA TAMBIÉN: Gustavo miranda un sobreviviente de cáncer que disputó el Torneo Abierto

Usain Bolt, velocista

Este deportista jamaicano Usain Bolt, desde niño soñaba con ser velocista, creció en extrema pobreza, tiene una desviación en su columna vertebral más conocida como escoliosis y una de sus piernas es 1.5 cm más larga que la otra, a pesar de todas estas condiciones el no tenía el rendirse como opción, buscó un entrenador y un médico que le ayudó a fortalecer los músculos de su espalda y convertir su enfermedad como un aliado.



Al inicio de su carrera en el deporte los demás velocistas se burlaban de él porque sus salidas no eran las mejores, pero él recordaba siempre lo que sus padres le decía, que diera lo mejor de él. Hoy en día tiene el título de ser el más rápido del mundo, 11 títulos mundiales, 8 medallas de oro en Juegos Olímpicos.







Su pierna más larga tampoco fue impedimento para este velocista.

Michael Jordan, basquetbolista

La leyenda de los Chicago Bulls no siempre fue el hombre exitoso que es ahora, Michael Jordan tiene mucho que enseñar con su forma de vivir; es inspirador y es de gran motivación para muchos.



Jordan no siempre tuvo la aceptación y éxito como en la NBA, en el colegio fue rechazado en el equipo de baloncesto, por ser poco competitivo, en ese momento Jordan jamás quería volver a ser rechazado. Todos los días se levantaba a las cinco de la madrugada a lanzar tiros libres, se exigió, concentró duramente para lograr conseguirlo.

Considera a sus fracasos como base esencial del éxito que logró, con esta frase: "He fallado más de 9.000 tiros en mi carrera, he perdido casi 300 partidos, 26 veces han confiado en mí para tomar el tiro que ganaba el partido y lo he fallado, he fracasado una y otra vez en mi vida y es por eso que tengo éxito. Puedo aceptar el fracaso pero, no puedo aceptar no intentarlo.