Sharapova hace público su número de teléfono para hablar con sus fanáticos

Maria Sharapova es una de las últimas súper estrellas del tenis. Hace dos meses anunció su retiro de la actividad a los 32 años, una decisión que terminó de madurar tras sufrir varias lesiones. Había regreso a los courts después de la suspensión por doping en 2016, pero ya no fue la misma jugadora aguerrida y ganadora de otros tiempos.



Ya inactiva de la alta competencia, la rusa encontró una manera distinta y muy particular de afrontar el drama de la pandemia del coronavirus: subió un video a su Instagram en el que invitó a sus seguidores a que le hablen por teléfono y hasta dejó su número de celular.



“Por eso quiero que me escriban qué piensan y esta es mi idea: quiero que me escriban un mensaje con lo que ustedes piensan porque tengo un número que se los voy a dejar en la pantalla donde ustedes podrán enviar un mensaje”, agregó la ex atleta nacida en Siberia, Rusia.



Para los que quieran escribirle a la cinco veces campeona de torneos de Grand Slam triunfó en Wimbledon 2004, US Open 2006, Australia 2008 y Roland Garros 2012 y 2014 deberán marcarle al +310-564-7981, un número con prefijo del estado de California, uno de los dos lugares donde la ex tenista tiene residencia en Estados Unidos -el otro es la ciudad de Nueva York.



“Ese mensaje llegará directo a mi teléfono. Asi que escribanme y esperen la respuesta. ¡Por favor, háganlo!”, fueron las últimas palabras que utilizó María en su video para despedirse.



Poco tiempo después, parece que María encontró una forma para mantenerse cerca de aquellas personas que la siguieron durante toda su carrera y que hoy están pasando un mal momento producto del crecimiento de los casos de COVID-19 en Estados Unidos y gran parte del mundo.



Sharapova conquistó cinco títulos de Grand Slam: dos Roland Garros, un US Open, un Abierto de Australia y un Wimbledon, comenzando con su consagración en el All England en 2004, cuando apenas tenía 17 años.



En aquella oportunidad venció a Serena Williams, en una final de resultado contundente: 6-1 y 6-4. Al margen de sus éxitos en la cancha, rentabilizó su belleza convirtiéndose en la atleta femenina con mayores ingresos publicitarios durante 11 años consecutivos, según Forbes. Ahora, quiere colaborar de alguna manera con una pandemia que no se detiene.