Djokovic, Nadal y Federer buscan alcanzar una millonaria colecta para ayudar a 400 tenistas

Las estrellas del tenis ecabezadas por Djokovic, Nadal y Federer se han unido para buscan un beneficio común a sus compañeros de profesión que no tienen grandes entradas económicas y no la han pasado bien durante este temporada de coronavirus.

"Hola chicos. Quería escribirle sobre el apoyo financiero para jugadores de menor rango de 250-700 individuales. ATP ha asignado más de 1 millón de dólares a este fondo de ayuda. Han planeado contribuir a jugadores clasificados entre 150-400 individuales. Rafa, Roger y yo hablamos ayer y proponemos que es más importante apoyar a jugadores de 250-700”, dijo Djokovic.

Así arranca el mensaje del N°1 del mundo a sus colegas Top 100 en el ranking de ATP, con intenciones de tener muy buenos gestos para con los jugadores que están lejos en el ranking y que no perciben ingresos. Pero las respuestas no fueron del todo como esperaban.

Hay, entre algunos tenistas, una mirada suspicaz sobre las acciones de Djokovic, a pesar de mostrar buenas intenciones. Eso y la fórmula de la propuesta generó una división entre quienes deben contribuir a este fondo.

“Es una buena iniciativa que se estén moviendo para conseguir dinero, ellos que pueden, para los que están en otra posición, pero no sé si ésta es la manera, porque no sé si todos van a querer poner”, expresó Federico Coria, 104 del mundo. Él sería uno de los que quedarían en un gris de quienes recibirían este soporte financiero. “Con esta propuesta, nadie sabe qué va a ocurrir con los que están fuera del Top 100, pero antes del 250”, confirmaba.

Algo similar ocurre con Andrea Collarini, quien cree que apoyar sólo al rango 250-700 del ranking “es un poco arbitrario, porque hay jugadores a partir del 100 que no jugaron la Qualy de los Grand Slam o perdieron en primera ronda. Tuvimos gastos de pasaje, entrenador e impuestos”.

El mensaje que enviaron las estrellas del tenis especifica líneas abajo: “Sentimos que todos necesitamos unirnos y ayudar a estos muchachos. Muchos de ellos están pensando en dejar el tenis profesional porque simplemente no pueden sobrevivir financieramente, porque no son compatibles con las Federaciones o no tienen patrocinadores. Necesitamos enviar el mensaje a la comunidad del tenis y al mundo deportivo de que nos preocupamos el uno por el otro y por el futuro del tenis".

Sin embargo, muchos jugadores tomaron distancia de esta propuesta, sobre todo aquellos que están dentro de los 100 primeros desde hace poco tiempo, porque no han conseguido establecerse económicamente. “Lo que sucede es que muchos de estos jugadores alquilan y el aporte que les piden es lo mismo que pagan por un año de alquiler de su vivienda”, justifican y por eso esperan que las asociaciones comiencen a movilizarse y a proponer alternativas.

La ATP ya les comunicó a los jugadores que todavía no resolvieron nada sobre el prize money de los torneos que se han caído por la cuarentena, pero que estaban tratando de hacer algo por los que están atrás en el ranking.

¿Cuál es la propuesta que hizo llegar Djokovic? Una manera escalonada de aportar al “Player Relief Fund”, de acuerdo a la posición que ocupan en el ranking. “Los 100 mejores jugadores individuales y los 20 mejores dobles contribuyen financieramente según el siguiente cuadro financiero”

- 50-100: $5.000 cada uno

- 20-50: $10.000 cada uno

- 10-20: $15.000 cada uno

- 5-10: $20.000 cada uno

- 1-5: $30.000 cada uno

- Top 20 en dobles: $5.000 cada uno