Teófimo López, con el coronavirus y los desastres naturales detrás suyo

Podría ser mortal. La razón por la cual el boxeador honduro-estadounidense, Teófimo López, se encuentra desde hace algunos días en el estado de Arkansas es sencilla: padece de asma.

Un malestar que sintió en la boca del estómago el mes pasado mientras el coronavirus Covid-19 ejercía su efecto multiplicador en Nueva York, donde nació y reside el campeón mundial de boxeo, le hicieron marcharse de la 'Gran Manzana' casi huyendo.

"Estaba tratando de hacer que mi esposa se fuera" pese a que no era justamente su voluntad, le dijo Teófimo a Express Sport, dejando en claro que a medida los casos aumentaban "empecé a pensar... No lo sé, mi instinto me decía que teníamos que irnos".

López, de 22 años y de padres hondureños nacido en San Pedro Sula, recuerda que "nos dirigimos a la casa de mi cuñada en Arkansas, empacamos todo lo esencial, papel higiénico incluido".

Teófimo López: "Me fui de Nueva York porque en las películas de catástrofes siempre pasa algo".

Pese a que en su hogar temporal el nuevo coronavirus no azota con la fuerza de otros lados, tampoco es que él, Cynthia y su familia han estado relajados. Esto por culpa de los violentos tornados que asoman por veces en la zona.

Con la pandemia y los desastres naturales detrás suyo, el pugilista tiene que estar encerrado en contra de su voluntad. ¿Cómo va la cuarentena? "Increíble, nadie lo dijo nunca", bromeó.

El 30 de mayo era la fecha en que debía medirse con el ucraniano Vasyl Lomachenko, pero la crisis sanitaria que tiene en vilo al mundo seguramente lo evitará. Fue apenas en diciembre de 2019 cuando el catracho vapuleó al ghanés Richard Commey y le arrebató el cinturón de la FIB.

De momento, el estado neoyorquino reporta 282 mil casos de la enfermedad de los cuales han perdido la batalla un total de 16 mil 599 personas.

El hondureño López y el ucraniano Lomachenko protagonizarán, una vez merme el coronavirus, uno de los combates más esperados de la categoría de peso ligero del boxeo.

LA OBSESIÓN DE TEÓFIMO LÓPEZ: LOMACHENKO

Monarca de la FIB, Teófimo López quiere quitarlos los cinturones de la WBA, WBO y WBC a Vasyl Lomachenko, quien por su parte dejó un recado días atrás: "Lo interesante para mí será mirarlo a los ojos a él y a su padre, y ver su reacción después de la pelea".

Teófimo le sigue el juego y manifiesta, desde Jonesboro, Arkansas que "nos metimos en su cabeza". Bueno, mi padre se metió en su cabeza". Nunca ves a Loma hablar", lanzó.

Y el boxeador de origen hondureño no se queda ahí en la descarga: "Siente algo con nosotros. Se siente amenazado. Cuando todo esto termine, quiere mirarnos a la cara y decir 'no vuelvas a faltarme el respeto'".

Teófimo, incluso, busca un lenguaje amenazante para calentar el futuro combate ante el europeo: "Estoy completamente seguro de que lo voy a noquear. No importa qué mano lo haga. Una de ellas lo noqueará".

Teófimo López derrotó a Richard Commey por nocáut en diciembre pasado.

ENFOCADO EN SER EL MEJOR DE TODOS

"Entré en el deporte para pelear contra los mejores", dice Teófimo López, quien hasta vertió nombres de futuros rivales en las otras categorías: "Hay tantas peleas emocionantes para mí", matiza.

Lomachenko, Gervonta Davis, Ryan García, Devin Haney y Luke Campbell son, según Teo, esos son cinco grandes días de pago para mí". Con 14-0 y un fajón en su récord, López acepta que "todavía hay mucho por lograr" acabado este viacrucis del coronavirus.

Su mensaje final es retador y deja en evidencia su ambición sin límites: "Puedo decir que a los 23 años seré el campeón mundial indiscutible, eso suena bien".