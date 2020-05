Armstrong se confiesa: ''La primera vez que me dopé diría que fue con 21 años''  

Tras meses alejado del foco más mediático, Lance Armstrong vuelve a ser noticia. En esta ocasión, por una entrevista exclsuiva concedida a la cadena ESPN que formará parte de un documental que preparara la televisión norteamericana.

El ciclista texano, desposeído de sus 7 triunfos en el Tour de Francia entre 1999 y 2005, confesó doparse incluso antes de comenzar a ganar: ''Tomé hormona del crecimiento por primera vez en 1996. La primera vez que me dopé diría que fue con 21 años. En mi primera temporada como profesional ya tomaba cortisona. El EPO era otro nivel'', afirmó el ex corredor del US Postal.

Pese a todo, Armstrong quiso quitarle algo de importancia a la situación. "No quiero que sirva de escusa, pero todo el mundo lo hacía y yo hubiese ganado igualmente estando limpio", comentó un Armstrong que también fue cuestionado por la enfermedad que padeció y si pudo tener algo que ver con la toma de sustancias dopantes.

''¿Si enfermé a causa del uso de sustancias dopantes? No puedo asegurar que no sea así", comentó. "Las hormonas del crecimiento tienen un efecto estimulante del crecimiento en algunos tipos de células y se utiliza para fomentar cosas buenas, pero, ¿no tendría sentido que, si esas células tuvieran algo malo, también se fomentara?", finalizó el ex ciclista.