Fernando Fiore se une al equipo profesional de Tigo Sports

Con una amplia carrera como periodista deportivo, el argentino Fernando Fiore es el principal presentador deportivo de la televisión en Latinoamérica.

Fiore es un presentador dos veces ganador de premios Emmy quien ha cubierto numerosas competencias de fútbol de clase mundial para distintas cadenas deportivas, incluyendo la Copa Mundial de la FIFA Rusia 2018, la Copa Confederaciones de la FIFA 2017 y la Copa América Centenario 2016.

Fue presentador de algunos de los programas deportivos más reconocidos de Univisión Deportes Network/TUDN en español, incluyendo República Deportiva y Titulares Deportivos.

Pasó casi 30 años transmitiendo televisión en español antes de transmitir su primer partido en inglés con FOX Sports en 2016 durante la Copa América Centenario.

Además, en 2006 Fiore escribió su primer libro “The World Cup: The Ultimate Guide to the Greatest Sports Spectacle in the World”, por el cual recibió excelentes críticas.

Fiore viajó por todo el mundo como coanfitrión de "Fuera de Serie" de Univisión y continúa haciéndolo, pero ahora lo hace cubriendo los eventos deportivos más importantes como la Copa Mundial de la FIFA, los Juegos Olímpicos, las peleas de campeonato de boxeo más esperadas, entre otros.

El respeto que se ha ganado de los fanáticos de los deportes en todo el mundo le ha valido un lugar como anfitrión de las conferencias y eventos deportivos más importantes.

La proyección de Fernando Fiore se extiende más allá de las cámaras y los micrófonos, ya que también participa en el juego anual de fútbol de celebridades, "Rotagol", que ayuda a recaudar fondos para niños sin privilegios en Centroamérica.

Ahora, este reconocido periodista deportivo se une al canal Tigo Sports, “Palabra de Presidente”, el cual ofrece contenido dinámico y exclusivo que te trae lo mejor de los grandes eventos deportivos, todos los sábados a las 8:00 de la noche.

Esta revista deportiva rompe barreras uniendo al deporte con el mundo del entretenimiento con diversidad de secciones, destacando las entrevistas exclusivas con personalidades del futbol a nivel nacional e internacional.