FIFA 20: Periodista de Diez, Edgar Witty, disputa la final de la Copa Taquerito. ¡Vamos Dembélé!  

Ya no hay mañana. El mañana es hoy. El amanecer ilumina ya la final de la Copa Taqueritos, la primera edición del torneo online de FIFA20 entre locutores y periodistas de medios de comunicación de Honduras.



Edgar o Pavel, Witty o Aguirre, el trofeo de campeón tendrá nombre y apellido este viernes 31 de julio, cuando los representantes de Diario Diez y de RadioHouse jueguen la final a partir de las 12:30 del mediodía, en transmisión en directo por el Facebook de Snacks Yummies.





Casualmente, ambos jugadores eliminaron durante su camino a otro representante de su rival actual. Edgar Witty debutó derrotando 2-1 a Jimmy Arturo Rodríguez de RadioHouse quien gallardo reconoció la derrota, después barrió 5-0 con Mario Cálix de La Potra quien todavía no da crédito de la goleada y, en semifinales, en un poderoso partido de ambos jugadores, Witty sudó para poder vencer 1-0 a José Jorge Villeda de Sportticket de Radio Ambiental y de Deportes Radio América. Su paso firme lo avala para la final.



Pavel Aguirre no se ha quedado atrás. Debutó derrotando 2-1 a Ángel Hernández de Fútbol a Fondo en un partido muy trabajado. Después no se achicó ante el poderío de Mauricio Fernández y su maquinaria deportiva de Diario Diez y lo venció 2-1. En semifinal chocó contra Frank Aguilera, su compañero de RadioHouse y uno de sus jefes, pero también éste mordió el polvo con un 1-0 que permitió a Pavel saltar a la final.





Edgar desde La Ceiba y Pavel desde Tegucigalpa chocarán en la final intensa de la Copa Taqueritos. Los dos jugadores más jóvenes del torneo mostrarán su poderío en el FIFA20 online y no te quedes sin apoyarlos, entra al Facebook de Snacks Yummies para ganar premios durante el partido.



La llama del desafío intenso de la Copa Taqueritos está por apagarse… pero tendrá un campeón inmenso, porque ambos finalistas han paseado su calidad durante todo el torneo. Ahora, “Vive tus momentos más intensos” con Taqueritos y prepárate para ver la final.