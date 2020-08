La NBA se suspende: Jugadores no se presentan a juegos de Playoffs en protesta por el caso de Jacob Blake

El impacto social que ha causado el ataque policial ante el afroestadounidense, Jacob Blake, pone en suspenso la continuidad de la NBA y suspende la jornada de este miércoles, debido a la indignación que los atletas sienten respecto a este brutal suceso donde de nuevo se le arrebato la vida a un hombre negro a manos de la policía de Estados Unidos.



Un video de la agresión hacia Blake grabado desde un teléfono celular se hizo viral, y muestra cómo dos policías siguen a la víctima en una calle de la localidad de Kenosha (Wisconsin) mientras se dirige a su camioneta. Cuando abre la puerta e intenta sentarse en el asiento del conductor, uno de los policías le toma por la camiseta y le dispara varias veces por la espalda.



El ataque, ocurrido el domingo por la tarde, llega tres meses después de que el afroestadounidense George Floyd muriera asfixiado por un policía blanco en Minneapolis, un crimen que desató una ola de manifestaciones a nivel mundial y que motivó gestos diarios de protesta contra el racismo en el final de temporada de la NBA en Disney World.

Este miércoles se debía disputar el juego cinco de los Playoffs entre Bucks y Magics, pero la indignación de los jugadores por el tema social ha hecho que estos no se presenten, armando un boicot que llevó a suspender el respectivo partido al igual que el resto de los juegos programados para este día entre Rockets-Thunders y Lakers-Blazers.

"A la luz de la decisión de los Milwaukee Bucks de no pisar la cancha hoy para el quinto partido ante los Orlando Magic, los tres partido de hoy han sido pospuestos. El juego cinco de cada serie será reprogramado", confirmó la NBA en un comunicado, sin precisar si estas negativas a jugar tendrán alguna consecuencia para los equipos. En un comunicado, la dirigencia de los Bucks dijo que sus jugadores no les avisaron de su acción pero la apoyan totalemente.

En consecuencia, varios jugadores de la liga apoyaron abiertamente la decisión de no presentarse del conjunto liderado por Giannis Antetokounmpo. "¡A la mierda! Exigimos cambios. Estoy harto de esto", explotó LeBron James en su cuenta de Twitter. Asimismo, DeMar DeRozan, figura de San Antonio Spurs, escribió: "Respeto Bucks!!!".

La situación que se está viviendo en la burbuja es crítica por las protestas de los jugadores, y es que estos planean no seguir jugando hasta que los problemas se arreglen, dejando en suspenso la continuidad del torneo. Las acciones de los protogonistas del mejor baloncesto del mundo, han sido totalmente bien recibidas de parte de la audiencia americana, alabando su decisión.

Primeramente se había reportado por medio The Undefeated que las escuadras de Toronto Raptors y Boston Celtics se juntaron el martes por la noche para planear no disputar su primer partido de semifinales de la Conferencia Este de la NBA, pero lo sucedido hoy da un giro inesperado de cara a lo que se viene en la liga, dejando en claro que el tema es muy serio.

"La gente está molesta y enfadada. Decidimos juntarnos y ver si encontramos una manera de hacer algo", dijo Jayson Tatum, la estrella de los Celtics.



En parte, Nick Nurse, el entrenador de los Raptors y recientemente elegido como Mejor Entrenador del Año, dijo que algunos de sus principales jugadores como Kyle Lowry, Fred VanVleet o Norman Powell "mencionaron en nuestra reunión del martes por la noche que esto era algo que querían explorar y hablar".



"Nos volveremos a reunir este miércoles y tendremos más información. Hay conversaciones en curso, creo que (el boicot) está sobre la mesa y hay otras ideas sobre la mesa también", afirmó Nurse, entrenador del actual campeón de la NBA, Toronto Raptors. La reunión mencionada, concluyó en el boicot para no jugar en lo que resta de los Playoffs, empezando desde este día.

La declaración de mayor impacto sin duda es de Donovan Mitchell, la estrella Utah Jazz, quienes están a un paso de las semifinales. "A la mierda los partidos y los Playoffs. Esto ya es enfermizo y es un problema real. Queremos justicia. Es una locura, no tengo palabras. Vaya mierda de hombre. Por eso no nos sentimos seguros." Donovan, solo es uno de muchos de los jugadores que han mostrado su impotencia por este hecho.

Desde el reinicio de la temporada el 31 de julio, los jugadores han llevado a cabo protestas diarias como hincar la rodilla en el suelo durante el himno estadounidense, cambiar sus nombres en las camisetas por mensajes sociales y exigir continuamente la detención de los responsables de casos de agresiones policiales. Algunos jugadores están frustrados con la falta de resultados que perciben de sus reclamos en Disney World y han hablado sobre la posibilidad de volver a sus ciudades.

"Vinimos aquí por una razón, usar nuestra plataforma para mandar un mensaje", dijo el camerunés Pascal Siakam, figura de los Raptors. "Pero parece que estamos atascados, que las cosas no están cambiando, no estamos haciendo nada productivo".



La Asociación de Jugadores de la NBA (NBPA, por sus siglas en inglés) estableció conversaciones con los atletas para averiguar sus posturas, siendo ellos quienes sugirieron hacer este boicot, que ha dado éxito hasta el momento. El presidente de la asociación y jugador del Oklahoma Thunder, Chris Paul, así como el primer vicepresidente Andre Iguadola han expresado el apoyo a sus compañeros en cualquier decisión que tomen y que están todos juntos en esta lucha.



En la noche del miércoles está convocada una reunión de los jugadores en Disney World "para determinar los próximos pasos", con la opción sobre la mesa de boicotear también los tres partidos del jueves, reportó ESPN. Por los momentos, no se ha declarado nada sobre si se jugarán el resto de los partidos de primera ronda que faltan por disputarse en el resto de la semana, por lo que en el transcurso de los días se harán presente las decisiones tomadas de parte de los jugadores y la liga.