Luis Solis, el jugador hondureño de futsal que se probará en Boca Juniors

Un nuevo tipo de legionario podría surgir muy pronto. Desde San Pedro Sula, un joven talento del futsal ha destacado en el país, y a pesar de no haber tenido una formación específica en este deporte, está a un paso de lograr algo que ningún hondureño ha hecho antes.

Estamos hablando de Luis David Solis, un joven de 21 años que, gracias a su fascinante capacidad y talento con el balón, ha conseguido una oportunidad para probarse en uno de los mejores equipos de fútbol y futsal en el continente, como lo es el Boca Juniors de Argentina.

Luis consiguió la prueba mediante su coach de futsal Gonzalo Montenegro, quien tiene contacto con el entrenador del equipo argentino. Gonzalo, envió a Boca Juniors Futsal videos del sampedrano destacándose en varios de sus partidos, logrando que los argentinos accedieran a que Solis pueda mostrarse en pruebas para el primer equipo.

El periodo de prueba tendrá una duración entre 7 a 10 días, donde se le evaluará su rendimiento físico, calidad técnica y el talento en cancha mediante partidos amistosos. Luis, ha comentado que aún no tiene una fecha establecida para realizar el viaje, esperando que las incertidumbres por la pandemia acaben pronto para así empezar a gestionarlo.

“Por los momentos no se sabe cuándo viajaré, pero será una vez que la pandemia acabe. Los gastos de viaje correrán por mi cuenta, sin embargo, me gustaría contar con la ayuda de un patrocinador ya que el costo económico es una carga muy pesada”, declaró el sampedrano.

Solis, solía practicar fútbol en la Academia Pumas en su adolescencia, pero se apartó de ello debido a sus estudios. Desde entonces, lleva 4 años practicando y gozando del futsal en diferentes lugares, donde poco a poco su deseo de emprender en este deporte nació.

Estudiante de la carrera de Marketing y Negocios Internacionales en UNITEC San Pedro Sula, Luis Solis ha jugado futsal en el complejo deportivo de la universidad desde que ingresó, siendo allí donde su travesía en el futsal comenzó. Participando en campeonatos nacionales a nivel universitario, Luis se destacó siempre en lo colectivo y sobre todo en lo individual, demostrando que es un jugador completo en este deporte.

Luis Solis posando con uno de sus premios de futsal.

"Juego como pivote. Suelo tener bastante facilidad de cara a gol, mis regates son cruciales ya que soy muy ágil cuando tengo el balón, mi visión y último pase es fundamental. En lo defensivo he trabajado mucho ya que el ida y vuelta es muy exigente en el futsal. He sido capitán de los equipos en los que he jugado, y gracias a Dios cuento con la naturaleza de un líder. ¡Soy un jugador completo!”, exclamó.

La situación de la pandemia ha trastocado los planes del entrenamiento rutinario de Luis, pero a pesar de las adversidades, ha encontrado la forma para continuar preparándose con la ayuda de su coach personal y de futsal. Desde casa, entrena lo físico por las mañanas, acompañado de una dieta alimenticia. Posteriormente, practica con balón en una cancha privada, donde se enfoca en perfeccionar sus cualidades técnicas y tácticas.

Luis ha hecho énfasis respecto a su prueba en Boca Juniors, entre otras cosas. “Mis expectativas son altas, he trabajado años por esta oportunidad. He tenido mucha perseverancia, la cual es una virtud que me ayudará en mi deseo de quedarme en Argentina. Todo será posible con la ayuda de Dios y gracias al arduo trabajo que he realizado para prepararme para esta prueba. El sacrificio trae recompensas, todo el trabajo duro finalmente valdrá la pena", comentó.

El catracho forma parte de un equipo de futsal independiente en San Pedro Sula. De concretarse su fichaje por Boca Juniors, Luis Solis se convertiría en nuestro primer legionario en el futsal, a pesar de no haber contado con una preparación profesional de esta disciplina en el país.

Para cerrar, Luis Solis ha opinado respecto al futsal en Honduras, y lo que este deporte puede aportarle al país en la formación futbolística.



“El futsal tiene bastante recurso humano en el país a pesar de no contar con una liga profesional. Lamentablemente, la falta de apoyo a este nos ha atrasado futbolísticamente hablando, ya que el futsal sirve para desarrollar el talento intelectual, táctico y técnico del jugador. El espacio reducido, donde la agilidad y el físico es lo esencial en el juego, ayuda ampliamente al crecimiento individual de todo futbolista.”

