''Hola amigos, soy bisexual'': estrella del rugby le revela a sus compañeros su mayor secreto por Whatsapp

El Bath Rugby, séxtuple campeón de la Premiership a lo largo de su historia, es uno de los clubes más importantes de Inglaterra y fue allí en donde el prometedor joven de 22 años, Levi Davis, decidió contarle su mayor secreto a sus compañeros de una curiosa manera.

La carta abierta de un futbolista de la Premier League admitiendo ser gay

''Hola amigos. Solo quiero decirles algo que me ha estado carcomiendo durante cuatro años. Quiero ser abierto y honesto con ustedes. Soy bisexual. Es algo que conozco desde los 18 años'', escribió en el grupo de Whatsapp que compartía con el plantel una mañana de abril.

''Ninguno de ustedes está en mi radar... así que está bien'', añadió, con la intención de sumarle humor y quitarle dramatismo a sus palabras.

La espera por ver las reacciones se hizo eterna. Sin embargo, en cuestión de segundos sus compañeros comenzaron responder: ''Compañero, te apoyamos'', ''Eres realmente valiente'', ''Esto no cambia nada'' y ''Juego limpio para ti''.

''Se lo tomaron todos de una manera increíble, lo que me alivió. Si hubieran sido demasiado tiernos me habría preocupado, ya que todavía soy un jugador de rugby'', contó Davis al The Mail on Sunday, cinco meses después de protagonizar aquel episodio.

Pese a haber hecho pública su orientación sexual, Levi nunca podrá olvidar cómo se sintió durante los años anteriores, ya que para ''reprimir'' sus sentimientos, se sintió obligado a dormir con varias mujeres: ''Sentí que necesitaba ser este hombre macho, lo que todavía soy, pero sentí que necesitaba reforzar esto más''.

¿Qué ha sido del único futbolista de élite que se declaró públicamente homosexual?

''Ocultar quién eres puede matarte, y ha matado a personas'', se lamentó el rugbier. ''Afortunadamente ahora podemos discutir la salud mental más abiertamente. Y de la misma manera, quiero que las personas sientan que pueden ser quienes son y que está bien ser quienes son. Todavía no sé a dónde voy, pero hoy puedo caminar de la mano con quien quiera y ya no me importará quién esté ahí fuera''.

''Lo había escondido bien, pero ya no podía mantenerlo en secreto. Tenía que decírselo a todos, no solo a unos pocos. No quería que se convirtiera en susurros chinos. Así que, de imprevisto, lo puse en nuestro grupo de WhatsApp'', detalló el deportista al portal británico.

Los meses previos a ese mensaje fueron los más críticos, según detalló, porque sufrió duros cambios en su comportamiento y salud mental. ''Sentía una sensación de vergüenza, porque sentía, y todavía lo siento, como si no fuera normal'', reconoció, al mismo tiempo que aseguraba que había empezado a beber en exceso para lidiar con sus problemas de depresión y ansiedad.

Conocé quién fue el primer futbolista que confesó ser homosexual

''Afortunadamente ahora podemos discutir la salud mental más abiertamente. Y de la misma manera, quiero que las personas sientan que pueden ser quienes son y que está bien ser quienes son'', advirtió.

Recientemente, y tras abandonar por un tiempo su carrera profesional dentro del deporte para presentarse por dos meses en el programa musical Celebrity X Factor (en el que fue semifinalista), Davis se unirá al Ealing Trailfinders de Londres por dos años con el objetivo de situarse en lo más alto del Rugby británico.

''¡Es una oportunidad increíble!'', dijo, aunque admitiendo que sentirá ''nervioso la primera vez que los vuelva a ver en el club, pero después del primer día eso desaparecerá''.

Crear una familia

Finalmente, Levi reflexionó: ''A veces siento que sería más fácil si fuera gay y nada más. Entonces podría identificarme y sería más fácil de explicar. Como están las cosas, estoy en una especie de vacío''.

''Siento que si tuviera una relación con una mujer, la gente diría: 'Oh, él no es realmente bisexual'. Al mismo tiempo, la mujer podría pensar que, como soy bisexual, mi atención no va a estar centrada solo en ella. Y si tuviera una relación con un hombre, la gente pensaría: 'No es bisexual, es gay'. Sin embargo, nada de esto es cierto. Creo que me atrae la persona, no el género'', comentó.

''Todavía quiero una esposa e hijos. Eso ha sido cierto desde que estuve en cuidado de crianza. Y eso es porque no tuve papá. Quiero proporcionar esa estabilidad. Para mí no cambia nada. Si estoy en una relación, le soy fiel a esa persona. Sería como cualquier otra relación. Si encuentro el correcto, no me separaría'', cerró.