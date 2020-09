El colapso de los Clippers de Kawhi y George: La maldición continua para los angelinos

La esperada "Batalla de Los Ángeles" en la NBA tendrá que esperar. Los Clippers, el "vecino pobre" de los glamorosos Lakers, no pudieron romper su maleficio con las superestrellas Kawhi Leonard y Paul George, cayendo a las puertas de las finales de Conferencia, que nunca han alcanzado.



En una eliminación devastadora la noche del martes, los Clippers desperdiciaron una ventaja de 3-1 ante los sorprendentes Denver Nuggets de Jamal Murray y Nikola Jokic en las semifinales de la Conferencia Oeste, una barrera que no han podido superar en sus 49 años de historia.



Esta temporada se daba por hecho que la franquicia angelina iba, como mínimo, a llegar a la final del Oeste, y muchos les daban como favorito en el enfrentamiento frente a los Lakers de LeBron James y Anthony Davis.



"No cumplimos con las expectativas, claramente", reconoció el técnico Doc Rivers, quien no sabe lo que es ganar un anillo desde su triunfo en 2008 con los Boston Celtics. Además. Rivers es el único técnico en la historia de la NBA en perder una ventaja de 3-1 en múltiples ocasiones (3).



La llegada hace un año de Leonard y George de un solo golpe colocó por primera vez a los Clippers, siempre a la sombra de unos Lakers que han levantado 16 campeonatos, en lo más alto de los pronósticos. Kahwi era la pieza más codiciada para esta postemporada después de que liderara a los Toronto Raptors al primer e inesperado anillo de su historia ante los poderosos Golden State Warriors.

Kawhi Leonard y Paul George no pudieron evitar la estrepitosa eliminación de su equipo ante Nuggets. Equipos como los Lakers suspiraban por Leonard, que posee otro campeonato con los San Antonio Spurs (2013-14) y dos premios MVP de las finales. Pero el alero californiano eligió ser la estrella absoluta en los Clippers, a quienes demandó que le unieran con otro alero estelar, Paul George.



Apostándolo todo al corto plazo, los Clippers se hicieron con George enviando a los Oklahoma City Thunder a sus mejores activos de futuro: el prometedor Shai Gilgeous-Alexander y tres primeras rondas de draft, además del alero italiano Danilo Gallinari.



Líos en "la burbuja"

Más enfocados en rodear a sus dos superestrellas de jugadores experimentados de cara a los Playoffs, los Clippers no apretaron el acelerador en la fase regular y quedaron en segunda posición del Oeste tras los Lakers.



Entre algunas lesiones y descansos para las eliminatorias, Leonard (27,1 puntos de media), se perdió 15 partidos y George (21,5) faltó 24.



El traslado de los playoffs a la sede "burbuja" de Disney World (Orlando) parecía una ventaja para los Clippers, ya que arrebataba la ventaja de campo a los Lakers. Sin embargo, los dos meses de estancia del equipo en Disney World han estado plagados de incidentes.



Primero, varios jugadores como Ivica Zubac o Landry Shamet llegaron con retraso a Disney World por sufrir contagios de coronavirus. Posteriormente, Montrezl Harrell, Lou Williams y Patrick Beverley, tres piezas clave, abandonaron temporalmente la "burbuja" por asuntos personales. A uno de ellos, el escolta Williams, la NBA le impuso a su regreso 10 días de confinamiento en su habitación por haber visitado un club de 'striptease' en Atlanta durante su ausencia.

"

Con las lesiones en la temporada regular y los chicos que tuvieron que salir (de la burbuja) no tuvimos mucho tiempo para estar juntos", dijo George el martes apuntando hacia la falta de química del equipo. "Este fue el periodo más largo que hemos jugado juntos, pero no fue suficiente".



Un historial de desilusiones