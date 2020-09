NBA: Tatum impide que los Celtics se hundan y Heat pierde su primera chance de cerrar su pase a las finales

Con una espectacular segunda mitad de sus jóvenes figuras Jayson Tatum y Jaylen Brown, los Boston Celtics derrotaron este viernes a los Miami Heat por 121 a 108 y redujeron la desventaja a 3-2 en la final de la Conferencia Este de la NBA.



Los Heat, que perdieron la primera de sus tres oportunidades para clasificar a la gran final, se fueron al descanso con una ventaja de siete puntos pero al regreso del vestuario se vieron totalmente superados por los Celtics, que no estaban dispuestos a abandonar todavía la sede "burbuja" de Disney World.



"Teníamos que jugar mejor, estábamos luchando por nuestra vida", subrayó el alero Jayson Tatum, la estrella del juego con 31 puntos, 10 rebotes y 6 asistencias. "Estar 3-1 no era divertido pero tenemos que ir un partido a la vez. No podemos pensar en ganar los tres partidos a la vez", afirmó Tatum, de 22 años.



Jason Tatum consiguiendo una canasta para los Celtics tras un rebote.



El alero All-Star estuvo respaldado por Jaylen Brown, con 28 puntos y 8 rebotes, mientras por Miami brillaron el base esloveno Goran Dragic, con 23 puntos, y el escolta Duncan Robinson con 20 unidades y 3 triples.



El novato Tyler Herro, el héroe de los Heat en la victoria del miércoles con 37 puntos, se quedó el viernes con 14 puntos y 2 triples, en una correcta estadística de 6 tiros de 12 intentos.





"Merecieron la victoria, se la ganaron", reconoció el técnico de los Heat, Erick Spoelstra. "Sabemos lo difícil que es ganar en playoffs y no competimos lo suficientemente duro en defensa y pagamos el precio".

Jaylen Brown clavó dos triples consecutivos que pusieron el partido demasiado cuesta arriba para los Heat, que padecieron las discretas actuaciones de sus figuras Jimmy Butler (17 puntos y 8 rebotes) y Bam Adebayo (13 y 8).

Los Heat tendrán una nueva opción de clasificar a la final, que sería la primera desde la marcha de LeBron James en 2014, en el sexto partido que se disputará el domingo en Disney World (Orlando).

El ganador de esta serie enfrentará en la gran final al vencedor de la Conferencia Oeste, donde Los Angeles Lakers dominan por 3-1 frente a los Denver Nuggets.