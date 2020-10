Djokovic, Nadal, Schwarztman y Thiem están listos para los dieciseisavos de final del Roland Garros

Rafael Nadal (2º ATP) y Dominic Thiem (3º) jugarán dos inesperados cruces de octavos de Roland Garros ante Sebastian Korda (212º) y Hugo Gaston (239º), dos veinteañeros convertidos en los primeros tenistas desde 2002 en llegar a la segunda semana desde más allá del puesto 200, tras superar la tercera ronda este viernes.



El argentino Diego Schwartzman (14º) ha validado también su billete. El 'Peque' venció al eslovaco Norbert Gombos (106°), por 7-6 (7/3), 6-3 y 6-3.



Será el único representante argentino tras la eliminación este viernes de Federico Coria (98º) ante el italiano Jannick Sinner (75º ATP), por 6-3, 7-5 y 7-5. La mejor raqueta del país queda a un paso de su mejor actuación en Roland Garros, en 2018, cuando Rafael Nadal lo frenó en cuartos.



El argentino Diego Schwartzman quiere reponerse en este Grand Slam de su temprana despedida del US Open 2020.

El número 1 mundial, Novak Djokovic jugará en dieciseisavos de final de Roland Garros ante el colombiano Daniel Galán (152º ATP), que entró en el cuadro principal como 'lucky loser' (repescado de la clasificación), el sábado en el cierre de la jornada en la pista central Philippe Chatrier.

El español Nadal superó la tercera ronda arrasando al italiano Stefano Travaglia (74º), 6-1, 6-4 y 6-0. "Ha sido mi mejor partido de esta edición", dijo tras exhibir paleta de golpes en su 'bautismo' bajo el nuevo techo retráctil de la Philippe Chatrier.



"El techo está muy arriba, no es comparable a una 'indoor' real. Es diferente, entra un poco de aire por los lados. Las sensaciones fueron buenas; no había viento, hacía frío pero no era extremo", describió el español en una jornada de perros en París, en la que el tenis se paró durante dos horas y media, salvo en la central, debido a un aguacero.



Rafael Nadal va en busca de su cuarto trofeo de Roland Garros consecutivo, doceavo en total.



Tampoco sufrió Thiem, reciente ganador del US Open, ante el noruego Casper Ruud (30º); 6-4, 6-3 y 6-1. Su próximo rival será el héroe del día, el pequeño (1,73 metros) Gaston, sensación francesa de la presente edición, a la que llegó con una invitación. Este viernes apeó al suizo Stan Wawrinka, triple ganador de Grand Slam, en cinco sets (2-6, 6-3, 6-3, 4-6 y 6-0).

"Es una locura lo que me está pasando. Intenté hacer mi juego, entré en la pista para ganar, aunque no lo pensaba realmente, pero hice todo lo posible", señaló el francés Gaston.



También avanzó sin sobresaltos otro candidato como el alemán Alexander Zverev (7º), finalista del US Open 2020, que se impuso al italiano Marco Cecchinato (110º) por 6-1, 7-5 y 6-3.

Resultados de la jornada:



- Individual masculino - Tercera ronda -



Lorenzo Sonego (ITA) derrotó a Taylor Fritz (USA) 7-6 (7/5), 6-3, 7-6 (19/17)



Diego Schwartzman (ARG) a Norbert Gombos (SVK) 7-6 (7/3), 6-3, 6-3



Hugo Gaston (FRA) a Stanislas Wawrinka (SUI) 2-6, 6-3, 6-3, 4-6, 6-0



Dominic Thiem (AUT) a Casper Ruud (NOR) 6-4, 6-3, 6-1



Alexander Zverev (GER) a Marco Cecchinato (ITA) 6-1, 7-5, 6-3



Jannik Sinner (ITA) a Federico Coria (ARG) 6-3, 7-5, 7-5



Sebastian Korda (USA) a Pedro Martínez (ESP) 6-4, 6-3, 6-1



Rafael Nadal (ESP) a Stefano Travaglia (ITA) 6-1, 6-4, 6-0