Con una actuación épica, Butler desafía a LeBron en las Finales de NBA 2020: "¡Estás en problemas!"

"¡Estás en problemas!", clamó Jimmy Butler ante LeBron James tras firmar una de las mejores actuaciones en unas Finales de NBA y doblegar a la superestrella de Los Angeles Lakers, a cuya sombra ha vivido buena parte de su carrera.



Butler, a sus 31 años, jugó el partido de su vida cuando su equipo los Miami Heat más lo necesitaban, ya que una derrota el domingo hubiera supuesto una desventaja de 3-0 que ninguna franquicia ha remontado en la historia.





Con 40 puntos, 11 rebotes y 13 asistencias, el escolta All-Star lideró a los Heat a un triunfo (115-104) que redujo la distancia con los Lakers a 2-1 y les da tiempo extra para intentar recuperar a sus dos mejores escuderos, los lesionados Goran Dragic y Bam Adebayo, para el cuarto partido del martes.



"No me importa el triple-doble, no me importa nada de eso. Quiero ganar", recalcó Butler cuando se le recordó que solo dos jugadores, el legendario Jerry West (1969) y su actual rival LeBron James (2015), han logrado triples-dobles con más de 40 puntos en unas Finales.



Fue una noche de cifras históricas para Butler, uno de los jugadores más competitivos de la NBA. Prácticamente solo ante el peligro de los Lakers, Jimmy fue el anotador o asistente de 73 puntos de los Heat, lo que iguala la segunda mejor cifra en unas Finales, solo superado por Walt Frazier (74).



Butler logró esta marca con una espectacular eficiencia (70% en tiros de campo) y sin lanzar ni un solo triple, una rareza en la actual NBA.



"Jimmy estuvo fenomenal. Hizo todo lo que necesitaban que hiciera esta noche en un partido importantísimo", le reconoció LeBron James, que terminó con cifras habituales (25 puntos, 10 rebotes y 8 asistencias) pero sin contar esta vez con demasiada ayuda de Anthony Davis.





El "test LeBron James"

Desde que fue elegido por los Chicago Bulls en el puesto 30 del draft de 2011, Jimmy Butler ha competido toda su carrera en la Conferencia Este, con la única excepción de la temporada y media que jugó en los Minnesota Timberwolves (2017-2019).



Este periplo coincidió prácticamente con el reinado que mantuvo LeBron en el Este, desde donde sus equipos alcanzaron las Finales ocho temporadas consecutivas (con los Heat entre 2011-2014 y con los Cleveland Cavaliers entre 2015-2018).





En sus innumerables batallas a lo largo de los años, 'King James' le cerró el paso a los Bulls de Butler en las dos ocasiones en que ambos jugadores se han enfrentado en Playoffs, las dos en semifinales de conferencia.



En 2013 James ganó la eliminatoria con los Heat por 4-1 y en 2015, el primer año en que Butler fue All-Star, con los Cavaliers por 4-2.



"Ha sido así durante mucho tiempo: si quieres ganar, tienes que superar a un equipo liderado por LeBron James", admitió Butler cuando se le preguntó por el mayor reto de las Finales, las primeras de su carrera.

"¡Estás en problemas!"

De momento Butler ha dado un primer golpe pero necesita de tres victorias más para alcanzar un anillo para los Heat que sería completamente inesperado, después de que terminaran apenas en la quinta posición del Este en la fase regular.



La llegada de Butler hace un año impulsó a una franquicia que no clasificó a Playoffs la temporada pasada pero que, de la mano de su legendario presidente Pat Riley, venía poniendo unas sólidas bases con grandes aciertos en el draft como Adebayo y el novato Tyler Herro.



Tyler Herro es el primer jugador nacido en la década de los 2000 en iniciar como títular en un juego de Finales de NBA.



Al equipo le faltaba un líder y lo encontraron en Butler, un jugador subestimado de joven ("Nunca pensé que sería tan bueno", llegó a decir su exentrenador Tom Thibodeau) y siempre rodeado de sospechas por su personalidad y fuerte carácter, forjados en una infancia complicada en la que su madre le echó de casa a los 13 años.



En los últimos años, su carrera estaba sin rumbo después de que no encajara ni en los Timberwolves ni en los Philadelphia 76ers, equipos donde no se fiaba del liderazgo de jóvenes como Karl-Anthony Towns o Ben Simmons. En Miami, Riley le dio a Butler la libertad para inculcar su mentalidad ganadora en el vestuario.



"El mundo ha visto de lo que Jimmy es capaz", dijo Tyler Herro, una de las sensaciones de estos Playoffs. "Lo hizo todo. Dirigió la ofensiva, hizo jugada tras jugada, canasta tras canasta. Y en defensa cubrió a LeBron, poniéndoselo difícil. Todos le seguimos".





En medio de la tensión de las Finales, LeBron y Butler se lanzaron mensajes cruzados en la pista. Butler explicó después que su grito "¡Estás en problemas!" fue el mismo que su adversario le había lanzado durante una racha de los Lakers en el primer cuarto.



"Es la competición en su máxima expresión", reconoció Butler. "LeBron ha sacado lo mejor de mí muchas veces. Le respeto por ello, pero este es un momento diferente y un grupo diferente de jugadores que tengo a mi alrededor. No nos vamos a rendir".