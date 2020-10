Djokovic salda la deuda con Carreño y avanza a 'semis' de Roland Garros; El griego Tsitsipas será su rival

El serbio Novak Djokovic, número uno del mundo, se clasificó este miércoles a sus décimas semifinales de Roland Garros después de derrotar 4-6, 6-2, 6-3, 6-4 al español Pablo Carreño (18º), que vuelve a estrellarse contra los cuartos de final del Grand Slam parisino.



De esta forma, 'Djoko' saldó su deuda consigo mismo después de haber sido descalificado ante el propio Carreño en octavos del US Open 2020, cuando en una pérdida de control golpeó con una pelota el rostro de una juez de línea.

VER: La expulsión del US Open 2020 de Djokovic tras pelotazo a umpire



Con problemas físicos (molestias en su brazo izquierdo y una banda muscular en su cuello), el serbio logró al final superar a un Carreño que dio la sorpresa en el primer set. Con ningún ace, 7 golpes ganadores, 16 errores no forzados, 'Djoko' cedió ante el asturiano su primer set en lo que va de torneo.

En dos ocasiones el serbio llamó al fisioterapeuta para recibir masajes en su bíceps izquierdo. Pero poco a poco, entre gritos de cólera a veces, la mayoría de alegría, Djokovic fue destapando el tarro de sus esencias.



"Él no cometió muchos errores, los puntos fueron largos, muchos intercambios, comencé el partido un poco con dolores, pero luego encontré el ritmo y terminé concentrado en los puntos importantes", explicó Djokovic desde el centro de la pista Central preguntado por la extenista francesa Marion Bartoli.



Así, se apuntó cinco juegos seguidos para abrochar el segundo set y ponerse 3-0 en el tercero. En el cuarto, Djokovic rompió el servicio para ponerse 4-3 y acabar sellando su 36ª victoria esta temporada, con la única derrota por descalificación ante Carreño en Nueva York.

Djokovic, en busca de su segundo título sobre la arcilla parisina, que sería su 18º 'grande', se medirá el viernes por un puesto en la final con el griego Stefanos Tsitsipas (6º), verdugo horas antes del ruso Andrey Rublev (12º).

En caso de alzarse con el trofeo, Djokovic se convertiría en el primer tenista de la era Open, y sólo el tercero de la historia tras los australianos Rod Laver y Roy Emerson, en coronarse en al menos dos ocasiones en cada uno de los cuatro torneos de Grand Slam.

Tsitsipas, el griego que intentará dejar en el camino a Djokovic

El griego Stefanos Tsitsipas, de 22 años, se enfrentará al serbio Novak Djokovic para tratar de meterse en su primera final de un Grand Slam, donde hará su debut en semifinales en Roland Garros. Este año se despidió en tercera ronda en Melbourne y también en el US Open.



Tsitsipas ha ganado 15 sets consecutivos en el torneo, después de haberse visto dos sets abajo ante el español Jaume Munar en primera ronda.

El ruso se había impuesto a Tsitsipas el 27 de septiembre en la final de Hamburgo. Este miércoles dominó casi todo el primer set, rompiendo el servicio de su rival para ponerse 3-2. Lo más difícil lo había logrado. Pero un mal juego en su servicio permitió a Tsitsipas superar el bache y ponerse 5-5.