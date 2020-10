Khabib Nurmagomedov tendría planeado su futuro después de retirarse de la UFC

Luego de una impecable trayectoria en los octágonos de la UFC, el peleador Khabib Nurmagomedov puso fin a su carrera en las artes marciales mixtas después de derrotar por sumisión al estadounidense, Justin Gaethje, el pasado sábado.

La noticia sorprendió a todos los aficionados de MMA, quienes no creían que uno de los mejores luchadores de todos los tiempos dijera se retirara del máximo circuito de este deporte.

Ha sido un año 2020 muy complicado para el ruso por las restricciones impuestas por su país durante la pandemia del Covid-19, que no le han permitido pelear. Además del fallecimiento de su padre y mentor en julio pasado a causa del coronavirus.

"Cuando me llamaron para pelear con Justin acepté la pelea, pero prometí que sería la última pelea sin mi padre", confesó Khabib entre lágrimas al término del combate.

No obstante, y pese a que ya no será el protagonista de más peleas, Khabib no se alejará del octágono. Al menos eso es lo que se prevé en el entorno del luchador luego de un video publicado por su segundo entrenador.

"Volveremos a la cima, muy pronto", fue el mensaje de Khabib en la publicación.

A su vez, el segundo entrenador, Javier Méndez, dedicó unas palabras para el multicampeón de UFC y reveló cuál sería el futuro del ruso.

"Una despedida para el luchador más grande de todos los tiempos y un inicio de un futuro fantástico entrenador que se unirá a mí para forjar a futuros campeones".