Guía completa: ¿Qué es, cómo y cuáles equipos estarán presentes en el Draft 2020 de la NBA?

Con la nueva temporada de NBA a la vuelta de la esquina (22 de diciembre), el Draft es el evento que sirve como plato de entrada a todo aficionado que ansía ver el retorno del mejor basquetbol del mundo.

Si bien, se habla mucho de lo que es y de lo que representa el Draft, muchas personas no saben con exactitud cómo se elabora esta importante actividad, la cual se llevará a cabo este miércoles por la noche de manera virtual vía videoconferencia. Por eso y más, te presentamos la guía definitiva del Draft 2020 elaborada por la NBA.

¿Cómo funciona el NBA Draft?



El Draft es un sistema que apunta a nivelar el talento alrededor de la liga, dándole la chance a los equipos de peor récord de la temporada anterior, de reforzarse con los mejores jugadores jóvenes disponibles, ya sea desde el básquet universitario o desde clubes internacionales.



El evento consiste de 60 selecciones (2 por equipo), separado en dos rondas. El orden se determina de la siguiente manera:

Los primeros 14 picks, conocidos como de Lotería, se reparten entre los 14 equipos que no se clasificaron a Playoffs. Para ello se realiza un sorteo, en el que el peor récord es el que más chances tiene de quedarse con el 1°, el segundo peor con el 2° y así sucesivamente.

El resto de los picks (15-30) se determina en base al récord de Fase Regular de los 16 clasificados a Playoffs. El mejor registro de la campaña selecciona 30°. Lo mismo sucede con la 2° Ronda.

Claro que ese orden y esos dos picks por franquicia no siempre se mantienen estables: los mismos cambian de manos, tanto en traspasos realizados previos al Draft, como en la jornada misma del evento.



Una vez que comienza el Draft, los equipos tienen cinco minutos para tomar una decisión durante la 1° Ronda y dos minutos durante la 2°.



Los derechos de los jugadores seleccionados pasan inmediatamente a pertenecer a la franquicia que los toma, aunque luego para poder utilizarlos en partidos oficiales, deben haber llegado a un acuerdo contractual. Esto no suele ser un problema, ya que la NBA ya establece los diferentes salarios que deben ganar los novatos, según su lugar de elección, en una escala conocida como la 'rookie scale'.

Orden de elección para la primera ronda del NBA Draft 2020:

1- Minnesota Timberwolves

2- Golden State Warriors

3- Charlotte Hornets

4- Chicago Bulls

5- Cleveland Cavaliers

6- Atlanta Hawks

7- Detroit Pistons

8- New York Knicks

9- Washington Wizards

10 Phoenix Suns

11 San Antonio Spurs

12 Sacramento Kings

13 New Orleans Pelicans 14-Boston Celtics (vía Grizzlies)

15-Orlando Magic

16-Portland Trail Blazers

17- Minnesota Timberwolves (vía Nets)

18- Dallas Mavericks

19- Brooklyn Nets (vía 76ers)

20- Miami Heat

21- Philadelphia 76ers (vía Thunder)

22- Denver Nuggets (vía Rockets)

23- Utah Jazz

24- Milwaukee Bucks (vía Pacers)

25- Oklahoma City Thunder (vía Nuggets)

26- Boston Celtics

27- New York Knicks (vía Clippers)

28- Los Angeles Lakers

29-Toronto Raptors

30- Boston Celtics (vía Bucks)

Posibles elecciones del NBA Draft 2020:

Minnesota Timberwolves: Anthony Edwards

Golden State Warriors: Deni Avdija

Charlotte Hornets: James Wiseman

Chicago Bulls: LaMelo Ball

Cleveland Cavaliers: Isaac Okoro

Atlanta Hawks: Tyrese Haliburton

Detroit Pistons: Killian Hayes

New York Knicks: Obi Toppin

Washington Wizards: Onyeka Okongwu

Phoenix Suns: Patrick Williams

San Antonio Spurs: Devin Vassell

Sacramento Kings: Jalen Smith

New Orleans Pelicans: Tyrese Maxey

Boston Celtics: Saddiq Bey

Orlando Magic: Tyrell Terry

Portland Trail Blazers: Precious Achiuwa

Minnesota Timberwolves: Aaron Nesmith

Dallas Mavericks: RJ Hampton

Brooklyn Nets: Josh Green

Miami Heat: Kira Lewis

Philadelphia 76ers: Cole Anthony

Denver Nuggets: Aleksej Pokusevski

Utah Jazz: Theo Maledon

Milwaukee Bucks: Robert Woodard

Oklahoma City Thunder: Jaden McDaniels

Boston Celtics: Leandro Bolmaro

New York Knicks: Nico Mannion