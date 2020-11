Las polémicas revelaciones de Mike Tyson: ''El tipo tenía Sida y yo pensé que también me había contagiado''

Mike Tyson, que volverá a subirse al ring el próximo 28 de noviembre tras 15 años de ausencia para enfrentar a Roy Jones Jr. en Los Angeles, sigue participando en el podcast Hotboxing en donde suele contar anécdotas de su carrera.

El hermoso tigre de Mike Tyson que le despedazó el brazo a una mujer

En el último episodio, el excampeón mundial fue consultado sobre la relación que tenían sus colegas con el alcohol antes de los combates. El estadounidense afirma que no se suma a ese selecto grupo, pero reconoció que en su época habían varios pugilistas de renombre que bebían para entrar en confianza de cara a un gran duelo.

''Ha habido peleadores que lo hacían. No pueden pelear sin beber, tienen que estar borrachos para pelear. No tienen valor. Campeones del mundo. No pueden hacer esta mierda sin su maldito alcohol'', relató Mike, que fue más allá y no se guardó nombres.

Tyson se emocionó al recordar a Tommy Morrison, excampeón de peso pesado de la OMB y famoso por haber protagonizado Rocky V junto a Sylvester Stallone al encarnar al personaje de Tommy Gun. El expúgil murió en 2013 luego de una larga lucha contra el VIH.

''Siempre tenía miedo de hacerme la prueba del Sida'', admitió Mike. ''Estoy en una pelea, y Tommy The Duke Morrison estaba a punto de pelear, él era el luchador principal. Luego entró un médico que es amigo mío y dice que él no pelearía esa noche, que no volvería a pelear nunca más''.

Mike Tyson fumó veneno de sapo y le cambió la vida

'Iron Mike' no comprendía lo que estaba pasando con Tommy y creyó que había tenido algún tipo de lesión que le impedía afrontar la contienda, pero el médico le insistió: ''No Mike, lo descubrirás... ya lo vas a averiguar''.

Morrison había dado positivo al VIH en los exámentes previo a la pelea y no podía de ninguna manera seguir con su carrera: ''El tipo tenía VIH, y cancelaron su pelea, el evento principal''. De inmediato, Mike advirtió que debido a su vida rodeada de excesos él también podía ser portador: ''Yo estaba como 'joder si él se contagió... sé que él no se mete en más líos que yo y no hace las mierdas que yo hago'. Pensaba que yo podría morirme también''.

Los fiestones de Mike Tyson

Finalmente, Tyson no estaba contagiado de Sida a pesar de las polémicas fiestas que organizaba. ''En Las Vegas tenía acceso al VIP de los clubes nocturnos y tenía una prostituta que era mi novia''.

Mike Tyson se rinde ante el hondureño Teófimo López

''Cuando era joven, era un animal con dinero. Le daba dinero a la gente, a todos, festejaba con todos y tenía sexo con sus madres, sus hermanas y sus primas... orgías. Estaba loco. Estaba tan enfermo y no tenía idea de que estaba tan enfermo'', reconoció.

Mike admitió que las ''resacas eran insoportables'' luego de esas fiestas, pero asegura que hace mucho le dio vuelta a esa página y ahora se prepara para volver a pelear a los 54 años.