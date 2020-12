Hamilton da positivo al covid-19 y no estará en el GP de Sakhir

¡Una Fórmula 1 sin su campeón! Lewis Hamilton dio positivo al coronavirus y no podrá disputar el Gran Premio de Sakhir el domingo, anunciaron este martes su equipo y la Federación Internacional del Automóvil (FIA), y es duda para el cierre de la temporada la próxima semana en Abu Dabi.

"Se despertó el lunes con ligeros síntomas y al mismo tiempo fue informado de que una persona con la que estuvo en contacto antes de su llegada a Baréin (la semana pasada) dio positivo", dijo Mercedes en un comunicado.

"Estoy devastado porque no puedo correr este fin de semana. Desde que empezamos en junio mi equipo y yo hemos tomado todas las precauciones posibles, siguiendo todas las normas en cada lugar con el objetivo de estar seguros", señaló Hamilton en un comunicado.

El británico, que se proclamó campeón del mundo por séptima vez a mediados de noviembre, se sometió a un test de diagnóstico y dio positivo. "Se siente bien", agregó su equipo.

"En este momento está aislado", explicó la FIA en su comunicado oficial, estimando que los procedimientos sanitarios establecidos hacen que su diagnóstico no tenga mayor impacto en la prueba de este fin de semana.

"Desafortunadamente, incluso después de tener tres negativos la pasada semana, ayer me desperté con algunos síntomas y di positivo. Me he puesto en aislamiento durante diez días", añadió el campeón.

