Revelan la causa de su muerte: Conmoción en WWE y AEW tras la muerte de Brodie Lee (Luke Harper)  

Jon Huber, mejor conocido en la industria de la lucha libre como Brodie Lee en AEW y Luke Harper en WWE, murió a los 41 años.

Te puede interesar: Dwayne Johnson "La Roca" revela por qué salió de la WWE y si tiene planes de regresar

La noticia conmocionó al mundo del Wrestling ya que Jon era uno de los peleadores más prometedores y sobre todo un buen amigo.



"La familia de All Elite Wrestling está desconsolada. En una industria llena de buena gente, Jon Huber era excepcionalmente respetado y amado en todos los sentidos. Un talento feroz y cautivador, un mentor reflexivo y simplemente un alma muy amable que contradecía rotundamente con su personaje Sr. Brodie Lee".

LEER MÁS: La WWE en crisis por la peor cifra de audiencia en la historia de Monday Night Raw



"El amor de Jon por su esposa Amanda y sus hijos Brodie y Nolan fue evidente para todos nosotros que tuvimos la suerte de pasar tiempo con él y enviamos nuestro amor y apoyo a su familia, hoy y siempre. La popularidad e influencia en el mundo de la lucha libre fue mundial y trascendió AEW. Tuvimos el privilegio de llamarlo hermano, amigo y uno de los nuestros", fue el comunicado sobre su fallecimiento.



Su esposa Amanda emitió un comunicado aclarando que falleció después de una dura batalla por un problema pulmonar que no está relacionado al COVID-19.



"Mi mejor amigo falleció hoy. Nunca quise escribir esas palabras. Mi corazón está roto. Este mundo lo vio como el asombroso Brodie Lee (fka Luke Harper); pero él era mi mejor amigo, mi esposo y el mejor padre que hubiesen conocido. No hay palabras para expresar el amor que siento o cuán destruida estoy ahora mismo. Murió rodeado de los que lo amaban luego de una fuerte batalla con una enfermedad en los pulmones no relacionada al COVID. El Mayo Clinic tienen el mejor equipo de doctores y enfermeras en el mundo que me rodearon de amor", fue el comunicado que emitió ella.

MÁS: John Cena habría pagado multas para evitar despidos de estrellas de la WWE



Jon Huber debutó como luchador en 2003 y comenzó en la escena independiente en empresas como CHIKARA, ROH, Dragon Gate USA, entre otros. Para 2012 fichó por la WWE donde se llamó Luke Harper.



En WWE fue campeón Intercontinental y también parejas, además de formar parte de la temible familia Wyatt, junto a Bray, Rowan y Strowman.





Este 2020 se quedó sin contrato y firmó por la AEW como Brodie Lee y rápidamente se convirtió en Campeón TNT de la empresa.



Su última lucha, fue cuando perdió dicho campeonato ante Cody Rhodes el pasado 7 de octubre.