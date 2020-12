¡No es de este planeta! Steph Curry lanza 105 triples sin fallar durante 5 minutos y rompe marca en NBA

Es impensable creer que lo que hace Steph Curry es solamente talento de un basquetbolista normal en la NBA.

Con 32 años y 3 anillos en su bolsillo, el base de los Golden State Warriors no deja de impresionar con su intratable don con los triples, ya que esta vez no solo incestó uno o dos, si no, 105 de manera consecutiva durante 313 segundos (5:09 segundos).

Una total locura. Como es costumbre, Curry realiza este tipo de actividades durante los entrenamientos, pero esta vez no solo superó su propio récord, ya que también logró una marca de la cual no hay registro.

De esta manera es como el dos veces MVP de la NBA demuestra que poco a poco está volviendo a su gran nivel que nos tiene acostumbrados, llenándose de confianza partido a partido a pesar de las complicaciones y limitaciones que tiene con su equipo los Warrirors.

Curry se convirtió el domingo en el tercer jugador en la historia en llegar a los 2.500 triples, solamente después de Ray Allen (2,973) y Reggie Miller (2,560). Lo mejor de todo es que Steph solamente necesito 702 juegos para hacerlo, mientras que Allen necesitó 1050 y Miller 1349.

Los Warriors lograron ese mismo día su primera victoria de la temporada al vencer por la mínima a Chicago Bulls por 129-128.