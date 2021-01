La sorpresiva reacción de Poirier tras humillar a McGregor: ''No sentí su aura, solo era otro luchador''

Dustin Poirier cobró venganza y venció por la vía del KO al irlandés Conor McGregor en el UFC 257 que se celebró en Abu Dabi, la capital de los Emiratos Árabes Unidos.

Ambos peleadores se habían enfrentado en 2014 y en esa ocasión 'The Notorious' fue el vencedor por nocaut. Poirier recordó aquella lucha y asegura que esta vez no sintió la presencia de su oponente, haciendo referencia de que McGregor ya no es uno de los mejores en su profesión o quizá él ha tenido un crecimiento abismal.

''Esa primera pelea fue hace mucho tiempo. Pero sentí, tal vez, solo mi crecimiento. Esta vez sentí menos su presencia'', aseguró 'The Diamond' en la rueda de prensa tras derrotar a Conor.

Y añadió: ''Sentí menos su aura. Esta noche vio a otro luchador. Creo que la primera vez yo solo era una especie de ciervo delante de los focos''.

El estadounidense reconoció que en su revancha ''solo estaba peleando con otro hombre. Otro hombre que sangra como yo, y lo sabía''.

Dustin Poirier, de 32 años, mostró una versión muy diferente a la de 2014 cuando fue noqueado por McGregor en 109 segundos.

''Primero debo decir que Conor ha encajado este resultado con profesionalismo. Estamos igualados 1-1 y tal vez debamos desempatar'', cerró el norteamericano.

Segundo en la clasificación de la categoría de los ligeros de la UFC, Poirier está en posición de fuerza para heredar el cinturón, que tiene el ruso Khabib Nurmagomedov (29-0), que se ha retirado.