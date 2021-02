¡Insólito! Kevin Durant es exiliado en pleno juego de NBA tras ser sospechoso al covid-19 y explota en Twitter

¡Insólita noche en la NBA! En un hecho sin precedentes, Kevin Durant fue retirado del juego entre los Brooklyn Nets y los Toronto Raptors, debido al protocolo de salud para combatir contagios de COVID-19 entre los jugadores o staff de los equipos.



Según informó posteriormente la NBA, Durant dio negativo en tres pruebas de covid-19 en las últimas 24 horas pero este viernes estuvo en contacto con una persona, no identificada, que dio un resultado no concluyente poco antes del inicio del juego, en el que los Raptors se impusieron a los Nets por 123-117.



Kevin Durant expulsó su enojo con la situación por medio de tweets.



Esta situación llevó a que Durant fuera dado de baja en un primer momento del partido. Después se le permitió jugar, aunque saliendo desde el banquillo, mientras se practicaba otra prueba a la persona con la que tuvo contacto. Durant, que llevaba 19 minutos en cancha con 8 puntos y 6 rebotes, abandonó el juego durante el tercer cuarto y, tras un breve paso por el banquillo, tuvo que marcharse al vestuario con semblante molesto, lanzando una botella de agua al suelo.

"Libérenme", escribió el propio jugador en Twitter minutos después de abandonar la cancha del Barclays Center de Brooklyn (Nueva York). Posteriormente, explotó diciendo: "Hey NBA, los fans no son tontos. No los puedes engañar con tus basuras tácticas de campaña", continuó a un "Hey, no sé quien carajos es (la persona que dio positvo), pero deben encerrarlo en un calabozo", cerró.

Durant, Ganador de dos anillos con los Golden State Warriors y Jugador Más Valioso (MVP) de la NBA en 2014, que esta protagonizando un espectacular inicio de temporada (30,8 puntos por partido) después de un año y medio de baja por lesión, ya se perdió cuatro juegos hace un mes por otro rastreo de contactos.



"Durante el juego, se recibió un resultado positivo de la persona con la que Durant interactuó este mediodía", dijo la NBA. "Por exceso de precaución, Durant fue retirado del partido y un rastreo de contactos está en marcha para determinar si estuvo en contacto estrecho con la persona que dio positivo".





"Es frustrante, sobre todo cuando seguimos los protocolos, nos hacemos las pruebas todos los días", dijo Harden ante los medios. "No lo entiendo. No podía jugar y luego volvió a la cancha. El partido debería haberse aplazado. Él estuvo con todos nosotros".

La NBA tratará ahora de determinar el tiempo y el grado de proximidad que Durant tuvo con la persona contagiada para determinar su periodo de ausencia de las pistas, pero por el momento no viajará a Philadelphia para el juego del sábado ante los 76ers.