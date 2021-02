¿Se retirará? LeBron James se deshace en halagos hacia Tom Brady y hace hincapié sobre su futuro en la NBA

El alero de Los Angeles Lakers, LeBron James, declaró el pasado lunes la admiración que siente por el mariscal de campo de los Tampa Bay Buccaneers, Tom Brady, quien ganó su séptimo título de Super Bowl a los 43 años en su 21ª temporada en la NFL.

LeBron, de 36 años, puede convertirse en el Brady de la NBA si así lo desea. Ambos han impuestos récords inéditos en el deporte estadounidense, como ser los únicos dos atletas en disputar una final en tres décadas distintas y ser multicampeones en su respectiva disciplina, por lo que "El Rey" ha hablado sobre si quiere igualar la longevidad de la carrera de Brady y agrandar aún más su legado.



“Tom es muy inspirador para un tipo como yo. Pero son deportes distintos y dos posiciones totalmente diferentes ", dijo James después de la victoria de 119-112 en tiempo extra de los Lakers contra el Oklahoma City Thunder el lunes. "No sé cuánto tiempo voy a jugar. No sé cuánto más podré dar al juego. Pero por como me siento ahora, veremos qué sucede. No tengo un cronograma. No tengo año de '¿Quiero jugar hasta los 30 esto o 40 aquello?' El juego me avisará cuando sea el momento. Entonces lo resolveremos ", expresó LeBron.



LeBron James lideró a Los Angeles Lakers en 2020 a su título 17 de NBA tras una década de sequía.

De igual manera, el cuatro veces campeón de la NBA con tres franqucias distintas continuó halagando a la leyenda del fútbol americano.

"¿Cómo puedo entenderlo? [Brady es] uno de los GOAT (Mejor de todos los tiempos). Lo he estado observando toda mi vida, he disfrutado de él durante 20 años o cuánto tiempo ha estado en la NFL. Lo vi cuando estaba con Michigan jugando contra los Ohio State Buckeyes. Solo con verlo salir y hacer las cosas que ha hecho en toda en su carrera, sobre todo ganando el Super Bowl LV como lo hizo el domingo, fue genial. Es muy inspirador para un tipo como yo", dijo James.

LeBron tiene contrato con Los Ángeles hasta la temporada 2022-23, lo que lo llevaría a los 38 años. Si permanece en la liga el tiempo suficiente, James podría posicionarse para poder jugar junto o contra su hijo, Bronny, un estudiante de segundo año en Sierra Canyon High School en California y uno de los prospectos mejor clasificados en la clase de 2023.



"Lo mejor de todo es que el año en que seré agente libre será el mismo año en que mi hijo mayor [Bronny] se gradúe de la escuela secundaria", dijo James en diciembre. "Así que tendré algunas opciones para ver, para mí, personalmente, lo que quiero hacer hacia adelante, estar cerca de mi familia, estar más cerca de mi hijo o seguir jugando este juego que amo con gran salud y gran ánimo. Veré", concluyó "El Rey" sobre su futuro.