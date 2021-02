Manny Pacquiao pone las cifras millonarias que quiere para pelear con Terence Crawford

Para este 2021 el calendario de boxeo todavía no nos regala una pelea que sea top y sumanente atractiva, sin embargo, hay un combate que enamora a cualquier aficionado al boxeo y esta sería una pelea entre Terence Crawford y Errol Spence.

Crawford ya dejó claro que no volverá a hablar más de este duelo. Por otro lado, aducen que el promotor de este, Bob Arum, esté negociando con Manny Pacquiao para una hipotética pelea entre ambos.

"No estoy preocupado por esa pelea (contra Spence) y ya se lo dije a todos en numerosas ocasiones. Nunca más me verán pidiendo ese combate. Si sucede, bien, y si no, no me importa", declaró a Fighthyp el de Nebraska.





"Prefiero la pelea de Manny Pacquiao sobre la de Shawn Porter. Pero Porter sería un gran duelo por derecho propio, y estaré listo para la que se concrete", aclaró Terence Crawford.

PACQUIAO PUSO PRECIO

Pacquiao, por su parte, no pierde tiempo y desde hace unos días llegó a Los Ángeles, Estados Unidos y comenzó a ponerse en buena forma física para lo que se venga. De hecho, 'Pac-Man' ha declarado en el medio filipino Daily Tribune que está dispuesto a un combate con Crawford.

"Me gusta pelear con alguien que tenga un título. Le dijimos a Bob Arum que yo recibo 40 millones de dólares y Crawford 10 millones. Pelearé con cualquiera. Ya me conoces, no me alejo de ningún desafío", dijo con mucha soltura.



Manny Pacquiao sabe que él es quien genera más beneficios, pero juegan en su contra dos factores pues ya no es el campeón tras despojarlo la WBA del título, y por otro lado todos saben que se quedó sin rival tras perder Conor McGregor en UFC, al que se iba a enfrentar en un combate de boxeo.