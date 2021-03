La divertida broma de Rob Gronkowski que hizo equivocarse a Tom Brady: "Estoy confundido"

Tom Brady y Rob Gronkowski son grandes amigos que se conocieron a través del fútbol americano, tras coincidir en New England Patriots y posteriormente en Tampa Bay Buccaneers, ganando varios campeonatos de la NFL juntos.

En varias ocasiones ambos han demostrado lo divertidos que son cuando de bromas se refiere, haciendo constantes burlas el uno al otro.

¡Campeones! Tampa Bay Buccaneers ganan el Super Bowl ante Kansas City Chiefs

La última prueba de ello fue la broma que Gronkowski le hizo a Brady y que rápidamente se viralizó en redes sociales, por la graciosa confusión del mariscal de campo ante la seriedad del ala cerrada.

Gronkowski le realizó una videollamada a Tom Brady y después de contestar, inmediatamente le dijo: "Oye, estoy ocupado ahorita. ¿Puedo llamarte después?".

Brady, extrañado le respondió: "Sí, ¿te llamé?", a lo que Rob mencionó: "Sí, ¿no recuerdas?".

Tom Brady, visiblemente confundido, le dijo: "Tú me acabas de llamar", mientras Gronkowski insistió: "No, tú me llamaste".

El quarterback de los Buccaneers, entre risas, aceptó: "Está bien, yo te llamé". Luego reconoció su desorientación diciendo: "Estoy confundido".

Gronkowski quiso hacerle la misma broma a su padre pero éste no cayó y se dio cuenta del divertido engaño.