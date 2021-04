Situación crítica: Honduras, sin clasificados a los JJ.OO. Tokio a falta de dos meses para cierre de inscripciones

Los Juegos Olímpicos de Tokio 2021 se encuentran a la vuelta de la esquina y son mínimos los atletas hondureños que están en actividad para optar por clasificar al máximo certamen del deporte en el mundo.



La Villa Olímpica en Tegucigalpa, cuna de atletas olímpicos nacionales, no está habilitada en su totalidad desde antes del 14 de marzo del 2020, inicio de la pandemia, truncando así la preparación rutinaria de las disciplinas de natación y atletismo, quienes han estado varadas desde entonces.

Arco, bala y gimnasia artística también han sido afectadas, entre otras disciplinas que necesitan de recintos deportivos para desarrollarse como se requiere.

Los deportes de contacto entrenan con más complejidad junto a maestros autorizados por su respectiva federación, siendo los únicos que podían clasificarse a Tokio de manera directa, pues las demás disciplinas al no encontrarse en condiciones favorables para competir, esperarán hasta el 22 junio para decidir quienes los representarán gracias a la invitación que el Comité Olímpico Internacional brinda a las 205 naciones del mundo para el torneo.



Respecto a esta situación y a la que vive actualmente el deporte olímpico en Honduras, el presidente del Comité Olímpico nacional, Salvador Jiménez, dejó en claro que la pobre preparación para la competencia no recae totalmente en sus hombros, y que hay deportistas que han encontrado la manera de arreglárselas para entrenar a pesar de que la mayoría de las instalaciones deportivas están cerradas.





“Lo que yo sé es que en la Villa en taekwondo están entrenando algunos atletas priorizados y juveniles con todas las medidas de bioseguridad. De judo entrenan juveniles. Remo lo está haciendo en Puerto Cortés y tenis de mesa lo hacen desde sus casas- Lo cierto es que parados todos no están, solo que la Villa Olímpica no está habilitada en su totalidad.”, dijo.



“Los de lucha están en Hungría en un clasificatorio y de pasar irían a Bulgaria en mayo. Los demás están en su localidad, a todos ellos les estamos pagando sus entrenadores con el dinero que nos brinda el Comité Olímpico Internacional”.

"Todo está cerrado en poder de COPECO, no podemos hacer nada porque son instalaciones del CONAPID, y eso están en las manos del Gobierno. Nosotros no tenemos ninguna potestad para exigir de regreso nuestros complejos, pues ellos nos privaron de las instalaciones, pero tampoco han dado un lugar para que los deportistas puedan entrenar”, explicó.



Salvador Jiménez aseguró que el único atleta hondureño que tiene su lugar seguro en los Juegos Olímpicos de Tokio es Kevin Mejía, medallista Panamericano en Lima 2019, quien se encuentra en actividad. La fecha límite de inscripción para los atletas es un mes antes de la apertura de los Juegos, y hasta este día Honduras, a excepción del fútbol, no cuenta con ningún clasificado a la competencia, cosa contraria a países hermanos como Guatemala o Panamá, quienes ya aseguraron a varios de sus atletas en Tokio.

Jiménez hizo énfasis en que el subdesarrollo del país ha pasado factura al deporte, el cual no ha sido ayudado por el Gobierno a pesar de que las autoridades fueron quienes le privaron de su complejo al mantener familias damnificadas por huracanes Eta e Iota en la Villa Olímpica.



Salvador declaró que no tiene conocimiento de quienes son los atletas que podrían representar a la bandera cinco estrellas en los Juegos Olímpicos, pues no está al tanto del rendimiento en el que se encuentran, siendo ese el punto en el que se basarán para determinar quienes serán los elegidos al certamen.