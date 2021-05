¡La pelea del año! Canelo Álvarez y Billy Joe Sounders se enfrentan esta noche por la unifición del peso supermediano

El mexicano Saul ‘Canelo’ Álvarezy el británico Billy Joe Saunders llegaron cómodamente al peso este viernes para la pelea del sábado por la unificación de los títulos supermedianos en Arlington, Texas.



El campeón de la Asociación Mundial (AMB) y el Consejo Mundial de Boxeo (CMB), Álvarez, inclinó la balanza en 167.4 libras, muy por debajo del límite de las 168 de la división, mientras que el titular de la Organización Mundial (OMB), Sanders, pesó 167.8 libras.

Una multitud de alrededor de 3.000 fanáticos, en su mayoría animando al ídolo mexicano, asistieron al pesaje, que se llevó a cabo en el AT&T Stadium, que albergará la pelea este fin de semana. Se espera que alrededor de 70.000 espectadores asistan al combate, la multitud más grande para un evento deportivo en los Estados Unidos desde que comenzó la pandemia.



Aunque Saunders y Canelo se han hablado mal en la preparación del combate esta semana, los dos hombres se comportaron de la mejor manera en el pesaje, donde se enfrentaron sin incidentes.





"Va a ser una buena pelea", dijo Saunders (30-0, 14 nocauts) a la plataforma de transmisión DAZN después del pesaje. "Es un gran campeón. Pero he venido aquí para tomar todos sus títulos. No he perdido en mi carrera, 30-0, invicto. Por lo tanto, tiene (él) que hacer algo diferente para vencerme".

Mientras tanto, Álvarez dijo que se estaba preparando para una dura batalla contra el zurdo inglés. "Es un peleador difícil y también es zurdo, pero a este nivel tienes que adaptarte y estoy listo para cualquier cosa. Será una pelea dura, especialmente en las asaltos iniciales. He estado en grandes peleas antes. Tengo la experiencia para lidiar con eso. Estoy listo para mañana", señaló Canelo, quien tiene marca de 55-1 con dos empates y 37 nocauts.

La cartelera de la pelea está pautada a empezar a las 7 de la noche hora de Honduras, por lo que el Álvarez-Saunders tendría su función hasta las 10 por los canales de ESPN en territorio catracho.