Teófimo López: "Estoy muy orgulloso de ser hondureño, yo tengo sangre de catracho"

Teófimo López ha vuelto a reafirmar su orgullo de tener sangre catracha. El reconocido boxeador, que fue nacido en Estados Unidos, pero de padres hondureños, ha hablado previo a la pelea del próximo 19 de junio contra George Kambosos en el estadio de los Miami Marlins.



En un Live con Diario La Prensa, Teófimo López adujo no sentirse americano, sino que un hondureño más. “Estoy muy feliz como siempre, muy orgulloso de que yo soy hondureño, yo tengo sangre de un catracho. Si Dios quiere vamos a ir allá a celebrar con toda mi gente de Honduras”, expresó.



“Estoy un poco triste porque no puedo ir allá con mi familia, tengo familia en Tegucigalpa y también en San Pedro Sula. Cuatro o cinco años sin ver a mi familia, con esta pandemia es más difícil, pero ojalá que ahora que ya están cambiando las reglas”, contó.



Teófimo López ha reafirmado que se siente como un hondureño más. “Soy un latino, tengo sangre de Honduras, la cosa es que yo necesito practicar, esta es mi primera lengua. Ahora estoy practicando hablar más en español, es la cosa más importante en mi carrera, pero también para mi gente”.





“Yo soy latino, yo no me miro como un americano, no soy un americano, soy puro catracho”, puntualizó el pugilista que se prepara para el combate del 19 de junio en Miami.



“Esto nunca se ha visto, nunca. Yo, un latino, alguien que solo tiene 23 años, quiero decir gracias a Dios, todo esto es de Dios, de fe, de esperanza, de todo, trabajando duro. Miren la pelea, es para toda mi gente de Honduras, siempre”, decía López.



Para finalizar, expresó. “Mucha gente cree que yo soy puro gringo, pero mira, yo peleo con la bandera de Honduras en mis shors y contra Lomachenko. Yo estoy muy orgulloso de ser hondureño. ¡Qué viva Honduras!”.