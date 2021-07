UFC: revelan la enfermedad que sufre Conor McGregor y que fue la causa de su terrible fractura

Conor McGregor habló hace unos días sobre la fractura que sufrió en UFC 264 contra Dustin Poirier, y pidió que le preguntaran al presidente de la UFC para conocer más detalles.

Así quedó la pierna de McGregor tras su terrible fractura

''La pierna está mejor que nunca. Me lesioné al entrar en la pelea. La gente me pregunta: '¿Cuándo se rompió la pierna? ¿En qué momento se rompió la pierna?'. Pregúntele a Dana White, pregúntele a UFC, pregúntele al Dr. Davidson, el médico jefe de UFC. Sabían que tenía fracturas por estrés en la pierna al entrar en esa jaula'', aseguró el luchador irlandés.

Por su parte, Dana White confirmó en un diálogo con Fox News que los problemas de McGregor eran conocidos antes de su derrota ante Poirier. También dijo que 'The Notorious' solicitó permiso para vendar sus tobillos de cara a la pelea, pero al final decidió no hacerlo.

''Ha tenido problemas en los tobillos durante los últimos años, y había pedido que le vendaran los tobillos antes de entrar en esta pelea. Obtuvo la autorización de la Comisión Atlética del Estado de Nevada, pero no lo hizo. Optó por no vendarlos, no sé por qué'', expresó el presidente de UFC, que porteriormente reveló la causa de las molestias de McGregor: ''Pero sí, tiene artritis crónica en los tobillos''.

Según los síntomas de su enfermedad, le estaría causando dolor, inflamación e incluso pérdida de rango de movimiento al peleador, pero Conor ha expresado que tras la operación sus problemas se resolverán.

McGregor le destroza el celular a un aficionado y lo arrestan

''Necesitaba tratamiento en mi pierna y nunca habría pasado por el quirófano a menos que hubiera sucedido algo como esto. He conseguido exactamente lo que necesitaba, que era una espinilla de titanio. Ahora tengo titanio desde la rodilla hasta el tobillo y el médico dijo que es irrompible'', afirmó.

Por último, White se refirió al futuro de McGregor. ''Le llevará un año recuperarse de esto antes de que pueda regresar, así que no sé, ya veremos. El mundo de las peleas es un juego difícil y Conor ha creado un enorme legado y ganó mucho dinero, así que veremos cómo se desarrolla el resto de su carrera'', cerró.