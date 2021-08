Excomunicadora Andrea Merlo impone récord nacional en buceo en prestigiosa copa internacional en Roatán

Roatán, las bellas tierras que están de playas cristalinas donde cientos de buzos internacionales añoran con venir para practicar y maravillarse de la belleza de este increíble lugar donde anualmente se celebre un gigante evento mundial.



Y es que el 11 de agosto inició el evento Caribbean Cup Freediving Competition, un torneo de buceo libre que cuenta en esta edición, la octava, con 17 atletas de los cinco continentes del globo terráqueo, siendo uno de ellos una representante hondureña por primera vez.



Se trata de Andrea Amerlo, una comunicadora que laboró para distintas radios y televisoras en Honduras ante de mudarse a Hawái en 2018 donde desde entonces ha practicado este deporte que comenzó como un hobbie.





“Yo en Honduras laboré para radios como Radioctiva, XY de Emisoras Unidas, EXA y Power FM, al igual que en televisoras como la Televisión Educativas Nacional donde participaba en cuatro distintos programas, también hice un par de cositas con Canal 11”, inició contando la atleta a DIEZ.



“Me mudé a Estados Unidos tras estar seis meses sin trabajar, pues el último en que estuve renuncie por motivos personales, y mi novio en aquel entonces me pidió que fuera de vacaciones a Hawái; estuve un par de meses allí, luego regresamos a Honduras para que conociera a mi familia, fuimos a Puerto Cortés donde en la playa me pidió matrimonio. Así que podemos decir que el amor me trajo a Hawái”, dijo Merlo.



Andrea empezó practicando el buceo como hobbie, sus inicios fueron en el Scuba Diving (buceo con tanque) donde tiene uno de los tantos masters de esta categoría. Donde sí tiene la maestría más grande es en el buceo libre, donde el atleta suspende su respiración para nadar por distancias.





Merlo llegó hace una semana a Honduras tras darse cuenta de este evento de una manera peculiar. "Fue mediante una publicación de Facebook, era el cinco de agosto, por lo que tomé el primer había que había rumbo a Roatán que cuando llegué me di cuenta que nunca antes una hondureña había participado y que no había ningún récord nacional para mi rama, así que tras que inició el torneo lo impuse”.



“El 12 de agostó descendí 21 metros, el día siguiente 22 y el próximo 24. El evento finaliza el 18 por lo que buscará descender más cada día y así superarme. Varios atletas están acá para romper marcas, como es el caso de un deportista mexicano quien viene a imponer una récord nacional y una sudafricana que logrará próximamente uno continental”, comentó.





Andrea dejó en claro lo importante que es el torneo Caribbean Cup y lo fundamental que debe ser la natación en la presente y futura generación.



“Aquí vienen anualmente atletas que han impuesto récords mundiales, como la italiana Alenka Artnik, que estuvo practicando en Roatán antes de logar superar los 114 metros el año pasado. A nivel internacional nuestro país es conocido como una de las más grandes escuelas de buceo en el Caribe. Esto no se sabe porque no se suele hablar o promover este tipo de deportes, por lo que yo quiero motivar a las demás personas que disfruten las costas, las playas, que aprendan a nadar y que los papas entienden que enseñarle sus hijos esto es abrirles una nueva carrera en la vida porque hay tantas oportunidades de negocios y trabajo cuando estás en el océano”, cerró Andrea Merlo.