Dennis Rodman está sorprendido por seguir vivo y cuenta cómo es su relación con Michael Jordan

Dennis Rodman es uno de los ídolos de la NBA que ha sabido brillar tanto dentro como fuera de la cancha. El exjugador ha mantenido un vuelo mediático que pocos han sabido cargar sobre sus espaldas y confiesa que hasta a él mismo le sorprende.

Este año cumplió los 60 y brindó una entrevista con la cadena WSVN 7News de Florida, donde actualmente reside, y allí repasó parte de su carrera, asegurando que no esperaba que fuera tan exitoso, pero sobre todo que llegara a dicha edad.

''Me sorprende que todavía estoy vivo. Mucha gente pensó que estaría muerto a los 40, 45, 50, 55, pero cumplí 60 y dije: 'Wow, todavía estoy aquí'. Alguien tiene una mano en mi hombro y dice que me queda mucho para cumplir con algo dedicado a la gente de todo el mundo'', comentó Rodman.

Más allá de haber sido figura de los Chicago Bulls y también de los Detroit Pistons, el 'Gusano' siempre se ha caracterizado por sus excesos, locuras y descontrol. ''Estoy como: 'Wow, esto es bastante bueno'. Aunque estoy haciendo mis entrenamientos y todo eso, me siento un poco lleno de energía'', dijo.

Por otro lado, Rodman habló de su relación con Michael Jordan, quien era el que más sufría cuando él se iba de fiesta con mujeres y se presentaba al entrenamiento sin dormir o algunas veces desaparecía por varios días.

Sin embargo, MJ siempre lo reconoció por su talento pese a la vida que llevaba Dennis fuera del campo y, a juzgar por sus palabras, la relación entre ellos se mantiene bien.

''Michael está en Júpiter en este momento. ¡Tiene su propio campo de golf! Todavía no me ha invitado, pero veo a Michael de vez en cuando. Sigue siendo Michael'', expresó Rodman.

Por último, el 'Gusano' habló de una de las mejores etapas de su carrera, cuando estuvo cerca de pasar a los Miami Heat. ''Pat Riley (presidente del equipo) es un genio. Muchos equipos me querían en 1999, porque todavía tenía gasolina en el tanque. Pat se enorgulleció demasiado. Tiene demasiado orgullo. Había gente que era mucho peor que yo. Soy un ganador, hermano. He sido un ganador durante mucho tiempo. Me gané ese lugar, así que desearía que hubiera apretado el gatillo'', cerró.